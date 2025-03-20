Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.22 комментария
Белый дом обвинил администрацию Байдена в «яичном кризисе» в США
Пресс-секретарь Белого дома Левитт обвинила администрацию Байдена в кризисе с яйцами в США
Администрация Джо Байдена перед тем, как передала власть, уничтожила почти 8 млн кур, что привело к сокращению поставок яиц и росту цен на них в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Левитт заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «администрация Байдена убила почти 8 млн кур перед инаугурацией» нового главы американского государства. «Яичный кризис – это кризис Байдена», – заявила она, заверив, что новые власти США исправят ситуацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в США наблюдается дефицит куриных яиц. Министерство юстиции США инициировало антимонопольное расследование из-за резкого роста цен на яйца, который, по данным министерства сельского хозяйства, в январе составил 13,8%.