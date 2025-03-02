Названа причина смерти Сайтиева

Уолтц: Ермак и посол Украины в США покинули Белый дом «чуть ли не в слезах»

Tекст: Дарья Григоренко

Уолтц рассказал в эфире Fox News, что Ермак и Маркарова были расстроены итогом встречи Зеленского и Трампа. По словам Уолтца, украинская делегация, за исключением Зеленского, практически плакала из-за того, что переговоры закончились безрезультатно, передает CNN.

Он пояснил, что после завершения встреч с прессой, обе стороны разошлись по отдельным комнатам. Американские официальные лица, включая госсекретаря Марко Рубио, единогласно посоветовали президенту США прекратить дальнейшие переговоры. По их мнению, после «оскорбления в Овальном кабинете» продолжение контактов было бы бесполезным.

Уолтц отметил, что Зеленский не сразу осознал, что произошло. Однако его команда, включая Ермака и Маркарову, осознала последствия, что вызвало у них эмоциональную реакцию. Уолтц также указал Зеленскому, что «время не на вашей стороне» как на поле боя, так и в отношении международной ситуации и американской помощи.

Ранее советник президента США Дональда Трампа Кит Келлог призывал Зеленского подписать сделку по ресурсам в Киеве, однако глава офиса Зеленского Андрей Ермак настоял на ее подписании в Белом доме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между американским лидером и Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной. Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что своим поведением на встрече с президентом США Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов.