  • Новость часаПремьер Британии заявил о выделении Киеву более 2 млрд долларов на вооружение
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    Новая политика США сказалась на действиях НАТО в Балтийском море
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    Уолтц обозначил требования США к президенту Украины
    Лавров назвал Зеленского «чистым нацистом» и предателем еврейского народа
    Стала известна причина стрельбы в ТРК в Мытищах
    Сальдо сообщил о благоприятной обстановке для освобождения Херсона
    WP: Европа обеспокоена возможным выводом американских войск
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    27 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    13 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

    20 комментариев
    2 марта 2025, 20:34 • Новости дня

    Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев

    Tекст: Ольга Иванова

    В возрасте 49 лет скончался знаменитый борец Бувайсар Сайтиев, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе.

    Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался в возрасте 49 лет, сообщает ТАСС. Трагическую новость подтвердил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. По его словам, известие о смерти Сайтиева пришло за десять минут до его обращения к прессе.

    Мамиашвили отметил, что ему сложно осознать случившееся. Он добавил, что у них были планы на совместный перелет, запланированный на следующий день. Сайтиев оставил яркий след в истории спорта, завоевав золотые медали на Олимпийских играх 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 кг.

    2 марта 2025, 12:03 • Новости дня
    Уолтц: Ермак и посол Украины в США покинули Белый дом «чуть ли не в слезах»
    Уолтц: Ермак и посол Украины в США покинули Белый дом «чуть ли не в слезах»
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС,Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Советник по нацбезопасности США Майк Уолтц заявил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова покинули встречу Зеленского и Трампа «чуть ли не в слезах», недовольные ее исходом.

    Уолтц рассказал в эфире Fox News, что Ермак и Маркарова были расстроены итогом встречи Зеленского и Трампа. По словам Уолтца, украинская делегация, за исключением Зеленского, практически плакала из-за того, что переговоры закончились безрезультатно, передает CNN.

    Он пояснил, что после завершения встреч с прессой, обе стороны разошлись по отдельным комнатам. Американские официальные лица, включая госсекретаря Марко Рубио, единогласно посоветовали президенту США прекратить дальнейшие переговоры. По их мнению, после «оскорбления в Овальном кабинете» продолжение контактов было бы бесполезным.

    Уолтц отметил, что Зеленский не сразу осознал, что произошло. Однако его команда, включая Ермака и Маркарову, осознала последствия, что вызвало у них эмоциональную реакцию. Уолтц также указал Зеленскому, что «время не на вашей стороне» как на поле боя, так и в отношении международной ситуации и американской помощи.

    Ранее советник президента США Дональда Трампа Кит Келлог призывал Зеленского подписать сделку по ресурсам в Киеве, однако глава офиса Зеленского Андрей Ермак настоял на ее подписании в Белом доме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между американским лидером и Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной. Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что своим поведением на встрече с президентом США Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов.

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    2 марта 2025, 07:21 • Новости дня
    Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН

    Маск согласился с предложением пользователей соцсети покинуть США НАТО и ООН

    Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный предприниматель Илон Маск выразил согласие с предложением пользователя соцсети Х о выходе США из НАТО и ООН.

    Американский бизнесмен Илон Маск выразил согласие с идеей выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН, пишет РИА «Новости». Маск отреагировал на сообщение пользователя соцсети Х, который заявил, что США «пора покинуть НАТО и ООН».

    Маск, известный своими активными высказываниями в соцсетях, ответил коротко: «Я согласен». Его комментарий вызвал широкий резонанс в интернет-сообществе и стал предметом обсуждения в различных медиа.

    Ранее Маск неоднократно выражал критику в адрес международных организаций и поддерживал связи с политическими движениями, выступающими за изменение внешнеполитического курса США. Однако его текущее заявление стало неожиданностью для многих его подписчиков и вызвало активные дискуссии по поводу роли США в международных организациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создания французского ядерного зонтика над Европой для усиления Франции на фоне неуверенности в поддержке США.

    Президент США на встрече в Вашингтоне предлагал остановить конфликт на Украине, в то время как Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования. Владимир Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, заявив, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины.

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    2 марта 2025, 16:10 • Видео
    Ким готовит ядерный удар

    Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    Коментарии (0)
    2 марта 2025, 18:01 • Новости дня
    Уолтц обозначил требования США к президенту Украины
    Уолтц обозначил требования США к президенту Украины
    @ Annabelle Gordon/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Соединенные Штаты заинтересованы в украинском лидере, способном вести переговоры как с Вашингтоном, так и с Москвой, что является важным условием урегулирования конфликта в стране, заявил в интервью телеканалу CNN помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

    США хотят видеть на Украине лидера, способного к эффективным переговорам с Вашингтоном и Москвой, сообщает ТАСС. Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью CNN выразил озабоченность тем, что действующий президент Украины Владимир Зеленский может не соответствовать этим требованиям.

    Уолтц подчеркнул, что Соединенные Штаты нуждаются в лидере, который способен вести дела с обеими сторонами, и отметил, что если личные или политические мотивы Зеленского будут препятствовать достижению мира, это станет серьезной проблемой для США.

    «Нам нужен лидер, который может вести дела с нами, в какой-то момент вести дела с россиянами, и если станет ясно, что личные или политические мотивы Зеленского не соответствуют цели прекращения боев в его стране, то, я думаю, у нас будет настоящая проблема», – заявил Уолтц в ответ на вопрос ведущей о том, хочет ли президент США Дональд Трамп отставки Зеленского.

    По мнению Уолтца, для урегулирования конфликта на Украине необходимо иметь партнера, который будет открыт для диалога и сможет принимать взвешенные решения как в отношениях с США, так и с Россией.

    Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск обвинил Зеленского в бесчеловечности из-за отказа президента Украины заключить мирное соглашение.

    В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста», изменив свою политическую линию. Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации президента США возмущены высказываниями Зеленского в адрес президента США, что усиливает конфликт между Вашингтоном и Киевом.

    Коментарии (22)
    2 марта 2025, 00:19 • Новости дня
    США решили добиться от Зеленского публичных извинений за перепалку в Белом доме

    Bloomberg: Администрация Трампа хочет публичных извинений от Зеленского за перепалку

    США решили добиться от Зеленского публичных извинений за перепалку в Белом доме
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться публичных извинений от Владимира Зеленского за инцидент в Белом доме, где конфликт привел к отмене сделки по редкоземельным металлам.

    Как сообщает агентство Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа требует, чтобы Владимир Зеленский принес публичные извинения после перепалки, произошедшей на их встрече в Белом доме. Инцидент произошел в ближайшую пятницу, когда Зеленский и Трамп встретились в Вашингтоне.

    По данным Fox News, встреча превратилась в конфликт, после чего Трамп якобы «вышвырнул» украинского президента, почувствовав неуважение с его стороны. В результате напряженности стороны решили отменить подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной, которая должна была состояться в рамках этого визита.

    В частных беседах администрация США дала понять, что они ожидают публичных извинений от Зеленского для восстановления дипломатических отношений. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CNN также подчеркнул необходимость извинений со стороны Зеленского, чтобы сгладить ситуацию, возникшую после встречи с Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск предлагал остановить конфликт на Украине во время встречи в Вашингтоне, в то время как Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский предстал в Белом доме как «голый король», и подчеркнула, что многие боялись говорить об этом открыто.

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    2 марта 2025, 13:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Макрона о выделении сотен млрд евро на вооружения

    Политолог Ткаченко: Макрон использует Киев и вопросы безопасности для лидерства в объединенной Европе

    Эксперт объяснил слова Макрона о выделении сотен млрд евро на вооружения
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Париж инициирует широкое обсуждение роста военных расходов европейскими странами якобы для защиты региона и Киева от Москвы. Но в этом проекте Брюссель будет учитывать не украинские, а собственные интересы в случае потенциальной утраты «зонтика» США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о выделении сотен миллиардов евро на безопасность.

    «Судя по всему, президент Франции Эммануэль Макрон имеет в виду согласованные действия по повышению военных расходов до 3%. Кроме того, сейчас в Европе у каждой страны свои военные стандарты, поэтому французский лидер предполагает снятие всех барьеров для создания общеевропейских вооружений в рамках трансграничного госзаказа», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Также это заявление можно считать приглашением к обсуждению для Италии, Испании и Португалии, которые выступают против пересчета оборонных расходов и ратуют за то, чтобы Берлин или Париж сами выпускали облигации для заимствований на рынке и выпускали оружие», – продолжил собеседник.

    «Тут важна и политическая составляющая. Вся внешняя политика Макрона строится на том, что он будет лидером объединенной Европы против «российской угрозы». Соответственно, он не сможет в риторике признать поражение Украины. Но на самом деле Киев в этом концепте общеевропейской архитектуры безопасности мало учитывается», – указал аналитик.

    «Украине будут какие-то отдельные поставки вооружений, но в любом случае Европа сейчас думает о своей безопасности после потенциальной утраты «зонтика» США, а не о Киеве», – заметил спикер.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете La Tribune сообщил, что Евросоюз на внеочередном саммите в четверг, 6 марта, рассмотрит предоставление Украине масштабного пакета финансовой помощи. На саммите также обсудят вопрос создания архитектуры европейской безопасности, сообщает РБК.

    «Цель этой встречи – усилить поддержку Украины и предоставить Европейской комиссии мандат на скорейший запуск масштабного и общего финансирования, поскольку на карту поставлена наша безопасность. <...> Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро», – сказал он.

    Французский лидер признал, что реализация такого проекта займет годы, поэтому Европе нужно сделать все, чтобы сохранить поддержку США. По словам Макрона, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом времена сильно изменились, «поэтому этот саммит 6 марта очень важен».

    Ранее президент Франции заявлял, что «странам ЕС необходимо отказаться от «счастливой вассализации» в отношениях с США», и призывал европейцев «вновь обрести вкус к риску, амбициям и мощи».

    В свою очередь бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис предупредил, что Североатлантический альянс может прекратить свое существование из-за разногласий между Вашингтоном и Брюсселем относительно поддержки Киева. Ставридис допустил формирование новой структуры – Организации европейского договора.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе», и разбиралась, какое военное будущее ждет Европу без поддержки США.

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    2 марта 2025, 09:13 • Новости дня
    Авиаудар ВС России уничтожил технику и солдат ВСУ в Зеленом Гае

    Российские войска уничтожили более 10 танков и БМП, около 40 солдат в Зеленом Гае

    Авиаудар ВС России уничтожил технику и солдат ВСУ в Зеленом Гае
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы нанесли авиаудар по позициям ВСУ в Зеленом Гае, уничтожив более 10 единиц бронетехники западного производства и около 40 противников, что значительно ослабило украинские подразделения в этом районе.

    Как сообщает ТАСС, российские войска нанесли авиаудар по позициям ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай, находящемся на границе ДНР и Днепропетровской области. Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что в результате удара были уничтожены более десяти единиц бронетехники, в том числе западного производства, а также около 40 украинских военнослужащих.

    Рогов уточнил, что удар пришелся по 127-й бригаде ВСУ из Харькова, расположенной в Зеленом Гае. Были уничтожены танки, БМП Bradley, артиллерийская установка Caesar и бронемашины. Также поражены два склада боеприпасов, включая снаряды для артиллерийских систем M777.

    По мнению Рогова, такие действия ослабят украинские подразделения на линии соприкосновения, где сходятся границы ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили ВСУ из Бурлацкого в результате наступательной операции. Российские военные начали убирать «зубы дракона» ВСУ на границе с Днепропетровской областью. ВСУ не успели укрепить границу с Днепропетровской областью, что привело к успешному продвижению российских войск.

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    2 марта 2025, 09:56 • Новости дня
    Бастрыкин: Европейские политики должны ответить за гибель россиян от атак ВСУ

    Бастрыкин заявил о необходимости привлечь европейских политиков к ответственности за атаки ВСУ

    Бастрыкин: Европейские политики должны ответить за гибель россиян от атак ВСУ
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости привлечь европейских политиков к ответственности за поставки оружия Украине, которые привели к гибели мирных граждан России.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил, что ответственность за гибель мирных граждан России в результате атак Вооруженных сил Украины должны нести также и европейские политики. Бастрыкин указал на то, что европейские страны поставляют оружие Украине, что, по его мнению, делает их ответственными за потери среди российского мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил об атаках, совершенных Украиной на 34 российских региона в ходе специальной военной операции. Украинский беспилотник убил женщину с ребенком в машине скорой помощи в Херсонской области. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в Мюнхене заявила, что мирные жители России якобы не погибают в результате украинского конфликта.


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    2 марта 2025, 14:04 • Новости дня
    Казахстан выразил обеспокоенность запретом на ввоз семей мигрантов в Россию

    Посол Казахстана в РФ заявил об озабоченности запретом на ввоз семей трудовых мигрантов

    Казахстан выразил обеспокоенность запретом на ввоз семей мигрантов в Россию
    @ Сергей Сергеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обсуждение запрета на ввоз семей мигрантов в России вызвало обеспокоенность у казахского общества, о чем сообщил посол Казахстана в России Даурен Абаев, подчеркнув важность трудовых связей между странами.

    Как передает РИА «Новости», обсуждаемые в России законодательные поправки о запрете трудовым мигрантам ввозить свои семьи вызывают обеспокоенность в Казахстане, заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев. Он подчеркнул, что эти меры касаются судьбы людей, работающих на предприятиях, вносящих вклад в экономическое развитие Казахстана и России.

    Абаев напомнил о глубоких исторических связях между народами России и Казахстана. Граждане обеих стран активно ведут торговлю, посещают друг друга и осуществляют трудовую деятельность. Он отметил, что для укрепления экономических связей был создан Евразийский экономический союз, гарантирующий свободу передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

    По словам Абаева, договор о ЕАЭС обеспечивает право трудового мигранта работать на территории государств-членов союза без специальных разрешений, а также позволяет членам семьи мигранта пребывать в стране на срок действия трудового контракта.

    Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила законопроект, ограничивающий право низкоквалифицированных мигрантов без гражданства РФ на перевозку своих семей в страну. Законопроект касается специалистов, приезжающих в Россию по трудовому договору или патенту, не имеющих иных оснований на проживание в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, таксист-мигрант в Москве отказался везти раненого участника СВО в военной форме. Министерство просвещения скорректировало проект о минимуме баллов по русскому языку для детей мигрантов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании нападения группы мигрантов на жителя Владивостока.

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    2 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Сальдо сообщил о благоприятной обстановке для освобождения Херсона

    Сальдо заявил о благоприятной ситуации для освобождения Херсона и правобережья

    Сальдо сообщил о благоприятной обстановке для освобождения Херсона
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья, подчеркнув важность этой операции.

    Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, заявил в своем Telegram-канале, что текущая военно-политическая ситуация способствует освобождению города Херсона и правобережья Херсонской области, сообщает ТАСС. Он отметил, что «осталось одно, самое важное: вновь освободить Херсон и все правобережье», добавив, что задача предстоит сложная, но выразил уверенность в ее успешном решении.

    Сальдо также напомнил о событиях 2 марта 2022 года, когда российская армия уже освобождала Херсон, сравнив это событие с чудом для многих жителей города. Он подчеркнул, что для Северного Причерноморья начался новый исторический период интеграции в состав России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсоне, контролируемом Вооруженными силами Украины, произошли серии взрывов, в результате которых Вооруженные силы Украины потеряли один из пунктов дислокации. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины усилили атаки на Херсонскую область на фоне переговоров США и России.

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    2 марта 2025, 01:03 • Новости дня
    Карлсон призвал выдвинуть обвинения Зеленскому в серьезных преступлениях

    Американский журналист Карлсон выступил с призывом обвинить Зеленского в преступлениях

    Американский журналист Такер Карлсон настоял на необходимости начать обвинять Владимира Зеленского и киевские власти в многочисленных преступлениях, совершенных при покровительстве Запада.

    Как сообщает ТАСС, журналист Такер Карлсон выразил мнение, что Владимира Зеленского и киевские власти необходимо уже сейчас начать обвинять в серьезных преступлениях, совершенных при негласной поддержке западных стран.

    Карлсон отметил, что сенатор Линдси Грэм, ранее поддерживавший Киев, призвал Зеленского уйти в отставку после его конфликта с Дональдом Трампом. Это изменение в позиции сенатора Карлсон связывает с возможным знанием будущих событий.

    Журналист в социальной сети X подчеркнул, что украинское правительство за последние три года, по его словам, при поддержке Запада совершило множество серьезных преступлений. Он заявил, что украинцы причастны к политическим убийствам в разных странах, а также к покушениям на журналистов и высокопоставленных лиц, что, по мнению Карлсона, в какой-то момент станет явным.

    В конце февраля Владимир Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, где между ними возникла перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважении к Соединенным Штатам и неподготовленности к мирному решению конфликта на Украине. В результате встреча закончилась без подписания соглашений, а пресс-конференцию отменили.

    Как отмечает ТАСС, в мае 2022 года в России был создан Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов. С тех пор было опрошено более тысячи свидетелей, а собранная информация передана в международные организации. Свидетельства, опубликованные в сети Интернет, были просмотрены более 80 млн раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации Дональда Трампа возмущены высказываниями Владимира Зеленского в адрес президента США, что усиливает конфликт между Вашингтоном и Киевом.

    Адвокат Боб Амстердам в интервью Такеру Карлсону заявил, что USAID содействовала Владимиру Зеленскому в разрушении Украинской православной церкви через создание фальшивых церквей и насилие.

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям на границе с США.

    Коментарии (5)
    2 марта 2025, 14:25 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского «чистым нацистом» и предателем еврейского народа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста», изменив свою политическую линию.

    Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда» заявил, что Зеленский превратился в «чистого нациста» и предал еврейский народ. Он отметил, что Зеленский изначально пришел к власти «под лозунгами мира, под лозунгами «отстаньте от русского языка, это наш общий язык, наша общая культура» (это все есть в интернете)», но вскоре изменил свою позицию, передает ТАСС.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон настоял на необходимости начать обвинять Зеленского и киевские власти в многочисленных преступлениях, совершенных при покровительстве Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации Дональда Трампа возмущены высказываниями Зеленского в адрес президента США, что усиливает конфликт между Вашингтоном и Киевом. Адвокат Боб Амстердам в интервью Карлсону заявил, что USAID содействовала Зеленскому в разрушении Украинской православной церкви через создание фальшивых церквей и насилие.

    Коментарии (31)
    2 марта 2025, 04:15 • Новости дня
    Зеленский заключил кредитное соглашение с Британией на 2,26 млрд фунтов

    Кредит из доходов замороженных активов РФ обеспечит производство вооружения

    Зеленский заключил кредитное соглашение с Британией на 2,26 млрд фунтов
    @ Peter Nicholls/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский сообщил о подписании кредитного договора с Британией на 2,26 млрд фунтов, средства которого поступят за счет доходов от замороженных российских активов и пойдут на военные нужды Украины.

    Как сообщает РИА «Новости», президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании кредитного соглашения с Британией. Сумма кредита составит 2,26 млрд фунтов и будет выплачена за счет доходов от замороженных российских активов. Эти средства направят на усиление обороноспособности Украины, в частности на производство вооружения.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского, отмечено, что договор был подписан в присутствии премьер-министра Британии. Кредит будет поступать на Украину тремя ежегодными платежами по 752 млн фунтов, первый из которых ожидается в конце следующей недели.

    Британское правительство еще в октябре 2024 года объявило о намерении предоставить Киеву кредит на указанную сумму, с погашением за счет доходов от российских активов. Евросоюз и страны G7 заморозили значительные валютные резервы России, из которых около 200 млрд евро находятся в ЕС.

    МИД РФ неоднократно критиковал заморозку российских активов в Европе, называя это воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия имеет возможность не возвращать средства, находящиеся в РФ, как ответ на конфискацию Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петр Павел предложил инициировать создание коалиции стран для поддержки мира на Украине, подчеркнув важность учета условий Киева в мирном соглашении.

    На саммите ЕС 6 марта планируется обсудить возможность выделения Украине сотен млрд евро для усиления поддержки и обеспечения безопасности Европы. Премьер-министр Британии Кир Стармер встретил Владимира Зеленского перед началом переговоров и заверил в поддержке Киева со стороны Британии.

    Коментарии (27)
    2 марта 2025, 18:19 • Новости дня
    Стала известна причина стрельбы в ТРК в Мытищах

    Tекст: Ольга Иванова

    Мужчина, устроивший стрельбу в ТРК «Красный кит», стрелял в охранников, которые его прогоняли, об этом сообщают очевидцы.

    Очевидцы, находившиеся в момент стрельбы в ТРК «Красный кит» в Мытищах рассказали, как началась стрельбы. По их словам, до конфликта мужчину силой прогнали из ТЦ и предупредили, что в следующий раз будет хуже, сообщает Telegram-канал «Мытищи.Live».

    После этого мужчина вновь вернулся в ТРК, но уже с оружием. Он начал провоцировать охранников, а затем выстрелил несколько раз, также сообщается в этом Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что в Мытищах произошла стрельба в ТРК «Красный кит».

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    2 марта 2025, 17:58 • Новости дня
    Экс-посол Греции: Наблюдатели ОБСЕ передавали ВСУ секретные данные

    Бывший посол Греции Борновас заявил о передаче ОБСЕ данных о позициях в Донбассе ВСУ

    Экс-посол Греции: Наблюдатели ОБСЕ передавали ВСУ секретные данные
    @ Nazar Furyk/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас заявил, что наблюдатели ОБСЕ передавали секретную информацию о вооруженных формированиях ЛНР и ДНР украинским военным, что приводило к немедленным обстрелам этих позиций.

    В интервью Hellas Journal Борновас рассказал, что сотрудники ОБСЕ передавали секретные данные о расположении вооруженных сил на востоке Украины украинским военным. Он подчеркнул, что вслед за передачей данных начинались обстрелы позиций ЛНР и ДНР украинскими вооруженными силами. Это, по его мнению, свидетельствует о передаче информации украинским спецслужбам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ellines TV.

    Борновас также отметил существование «серьезных проблем» с украинскими военными, прибывшими с Западной Украины, к которым живущие в Донбассе русскоязычные греки относились с предубеждением. Он подчеркнул, что напряженность на востоке Украины усугублялась обязательным преподаванием украинского языка и запретом на русский язык в русскоязычных районах.

    Данный вопрос, по его словам, привлек внимание из-за использования секретной информации, что осложняло взаимоотношения между местным населением и украинскими властями.

    В феврале постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о критическом состоянии организации и подчеркнул важность действий председателя Финляндии для ее выживания.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что организация утратила способность быть полезной в своих задачах. Лукашевич заявил, что Россия ожидает проблемы в ОБСЕ из-за предстоящего председательства Финляндии в 2025 году в связи с антироссийским настроем и возможными трудностями во взаимодействии.

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    2 марта 2025, 03:31 • Новости дня
    Трамп признал английский язык официальным в США

    Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в США

    Трамп признал английский язык официальным в США
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп подписал указ, признающий английский язык официальным языком США, с целью усиления культурного единства.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского языка государственным, сообщает РИА «Новости». В документе, опубликованном пресс-службой Белого дома, говорится: «Этим приказом английский язык признается официальным языком США».

    В указе подчеркивается, что его целью является укрепление единства и продвижение общей американской культуры среди граждан страны. Таким образом, впервые в истории английский язык официально становится государственным в Соединенных Штатах.

    Одновременно указ отменяет действие предыдущего документа, который гарантировал доступ к государственным услугам для людей с ограниченным знанием английского языка. Это изменение может повлиять на миллионы американцев, которые дома говорят на испанском, китайском, тагальском и других языках.

    По данным Бюро переписи населения США, более 78% граждан говорят дома только на английском языке. Испанский, однако, является родным языком более 10% населения. Это подтверждает сложившуюся языковую диверсификацию в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп намерен впервые закрепить английский язык в качестве официального в стране, а суд в штате Мэриленд заблокировал его указ, ограничивающий получение гражданства в США по праву рождения. На Мюнхенской конференции по безопасности Владимиру Зеленскому было отказано в возможности говорить на украинском языке.

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