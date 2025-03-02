Египет инициировал продление перемирия в Газе на две недели

Tекст: Ольга Иванова

Египетские посредники предложили продлить первый этап соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа на две недели, сообщает ТАСС. В это время планируется начать переговоры по второму этапу сделки. Газета Al Araby Al Jadeed, ссылаясь на источники в Египте, уточняет, что Каир предложил, чтобы в течение этого периода ХАМАС передал две группы израильских заложников. В каждую из них должны войти один живой человек и два тела.

По словам источников, переговоры по второму этапу будут включать обсуждение дальнейших условий и гарантий прекращения огня. В египетском плане предусмотрены меры по укреплению доверия между сторонами конфликта и выработке механизма для последующей передачи всех оставшихся заложников и тел.

Ранее Россия высказывала надежду, что Израиль и ХАМАС выполнят взятые на себя обязательства в рамках достигнутой сделки.