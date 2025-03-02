Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.22 комментария
Египет инициировал продление перемирия в Газе на две недели
Египет выступил с инициативой продления перемирия в Газе на две недели, в течение которых начнутся переговоры по второму этапу, включающему передачу израильских заложников и тел.
Египетские посредники предложили продлить первый этап соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа на две недели, сообщает ТАСС. В это время планируется начать переговоры по второму этапу сделки. Газета Al Araby Al Jadeed, ссылаясь на источники в Египте, уточняет, что Каир предложил, чтобы в течение этого периода ХАМАС передал две группы израильских заложников. В каждую из них должны войти один живой человек и два тела.
По словам источников, переговоры по второму этапу будут включать обсуждение дальнейших условий и гарантий прекращения огня. В египетском плане предусмотрены меры по укреплению доверия между сторонами конфликта и выработке механизма для последующей передачи всех оставшихся заложников и тел.
Ранее Россия высказывала надежду, что Израиль и ХАМАС выполнят взятые на себя обязательства в рамках достигнутой сделки.