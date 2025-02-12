Кремль выразил надежду на выполнение обязательств Израилем и ХАМАС

Американцы стали терять зрение после уколов «Оземпика»

СМИ сообщили о случаях потери зрения у пациентов после инъекций препарата «Оземпик»

Tекст: Ольга Иванова

Все больше американцев, использующих препарат для лечения диабета и снижения веса «Оземпик», сталкиваются со слепотой, передает РЕН ТВ.

По данным издания Daily Mail, зафиксировано девять случаев потери зрения после инъекций этим препаратом. Исследования подтверждают связь между содержащимся в «Оземпике» семаглутидом и воспалительными процессами в глазах, так как вещество ухудшает приток крови к глазным яблокам.

Daily Mail привела историю одной из пострадавших, которая сначала ослепла на один глаз после инъекции семаглутида. Она прекратила его прием, но через два месяца вернулась к лечению диабета и в итоге потеряла зрение на оба глаза. Еще одна женщина потеряла зрение на левом глазу из-за повреждения кровеносных сосудов в сетчатке.

Эксперты пока не могут точно объяснить, почему пациенты теряют зрение. Они предполагают, что это может быть связано с резким снижением уровня сахара в крови, что отрицательно влияет на кровеносные сосуды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-эндокринолог Анастасия Фатеева предупреждала о возможных побочных эффектах препарата «Оземпик», который применяется для лечения диабета второго типа и ожирения, и советовала использовать его только под наблюдением специалистов.