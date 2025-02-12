За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Кремль выразил надежду на выполнение обязательств Израилем и ХАМАС
Песков заявил, что Россия надеется на выполнение обязательств Израилем и ХАМАС в рамках сделки
Россия надеется на соблюдение Израилем и ХАМАС взятых обязательств в рамках сделки, Москва следит за развитием ситуации, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием событий в секторе Газа. Он выразил надежду, что обе стороны будут придерживаться своих обязательств и освободят людей, передает РИА «Новости».
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля.
Представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда сообщил, что движение решило отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за «несоблюдения Израилем соглашения».