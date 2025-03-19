Путин назвал партию «Новые люди» конструктивной политической силой

Путин отметил успешное становление партии «Новые люди» как конструктивной политсилы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин направил телеграмму делегатам и гостям V съезда партии «Новые люди», она опубликована на сайте Кремля. Путин поздравил партию с пятилетием и подчеркнул ее становление как конструктивной политической силы, которая выражает интересы энергичных и неравнодушных граждан. В телеграмме отмечается, что представители партии активно работают в законодательных органах власти всех уровней и демонстрируют деловой подход к обсуждению социально-экономических вопросов.

Путин также отметил, что члены партии «Новые люди» активно предлагают программы и инициативы по развитию науки, образования, здравоохранения, поддержке предпринимательства и продвижению здорового образа жизни. «И конечно, важно, что в основе вашей плодотворной работы – такие традиционные, базовые ценности, как любовь к Родине, бережное отношение к истории и культуре нашего народа, глубокое понимание государственных интересов России, значимости и укрепления гарантий прав и свобод граждан», – подчеркнул Путин.

Президент выразил уверенность, что съезд партии пройдет успешно и его решения поспособствуют росту авторитета партии и привлечению новых сторонников. Он пожелал участникам съезда успехов в реализации намеченных планов.

Партия «Новые люди» была основана в 2020 году Алексеем Нечаевым и придерживается центристских либеральных взглядов. Партия выступает за сменяемость власти, развитие промышленности и высокотехнологичного производства, а также за свободу слова и собраний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» предложили ввести систему добровольной регистрации по месту жительства и пребывания в пределах России вместо обязательной регистрации. Газета также сообщала, что партия «Новые люди» предложила стратегию России по достижению лидерства в области искусственного интеллекта на мировом рынке.