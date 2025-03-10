В Госдуму внесли законопроект о добровольной регистрации

Фракция «Новые люди» предложила добровольный порядок регистрации по месту жительства

Tекст: Денис Тельманов

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Государственную думу законопроект, который предлагает изменить порядок регистрации граждан России.

Как передает ТАСС, документ предлагает заменить обязательную регистрацию на добровольную по месту жительства и пребывания в пределах страны. Законопроект размещен в базе данных Госдумы.

В пояснительной записке депутаты отметили, что действующая система не учитывает реальные жизненные условия граждан. В частности, многие владельцы жилья отказываются оформлять регистрацию для съемщиков, что приводит к невозможности законного проживания без риска штрафов.

«Многие арендодатели отказываются оформлять регистрацию по адресу принадлежащих им квартир», – указано в документе.

Кроме того, авторы законопроекта подчеркнули, что современные технологии уже позволяют государственным системам функционировать на основе добровольного уведомления о месте жительства.

Через «Госуслуги» большинство сервисов можно получить, указав фактический адрес проживания, без подтверждения регистрации. Это, по их мнению, подтверждает возможность перехода к более гибкой системе добровольной регистрации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, собственникам жилья могут грозить штрафы до четырех тыс. рублей за отказ ставить на миграционный учет арендатора-мигранта, при этом своевременное уведомление МВД России является их обязанностью. Президент России Владимир Путин утвердил закон, совершенствующий процедуру снятия с регистрации по месту расположения воинской части для военнослужащих-контрактников. В паспорте гражданина России должны быть отметки о регистрации по месту жительства и сведения о воинской обязанности, а дополнительные данные вносятся по желанию.