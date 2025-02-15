Стало известно о штрафах за отказ ставить мигрантов на учет

МВД России ввело штраф до 4 тыс. рублей за отказ ставить мигранта на учет по месту пребывания

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», собственникам жилья в России грозит штраф до четырех тысяч рублей за отказ ставить на учет по месту пребывания арендатора-мигранта. В главном управлении по вопросам миграции МВД России отметили, что такая постановка на учет является обязанностью собственника.

В ведомстве подчеркнули, что миграционный учет носит уведомительный характер. Собственник обязан своевременно уведомлять МВД о вселении иностранца, в противном случае это считается административным правонарушением.

Существует два вида миграционного учета: учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства. В любом случае, как подчеркнули в МВД, иностранец не имеет права регистрировать родственников, за исключением детей, и пересдавать или распоряжаться недвижимостью.

Также собственник может сообщить о расторжении аренды и снять иностранца с регистрации и учета. При этом постановка на учет не влечет дополнительных расходов для собственника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД сообщило о 670 тыс. нелегальных мигрантов в России,. Также задержали начальника миграционного отдела полиции в Челябинске за взятки. МВД назвало условие продления сроков пребывания в России иностранцам.