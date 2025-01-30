В Челябинске за взятки задержали начальника миграционного отдела полиции

Tекст: Вера Басилая

Начальника отдела по вопросам миграции в челябинском территориальном отделе полиции «Тракторозаводский» задержали сотрудники регионального УФСБ по подозрению в получении взяток, передает ТАСС.

По данным следствия, общая сумма взяток, полученных с марта 2023 года по январь 2025 года, составила не менее 500 тыс. рублей. Деньги передавались за сокрытие данных о гражданах, не состоящих на воинском учете.

Операция проводилась совместно с оперативно-розыскной частью собственной безопасности управления МВД по области. Было возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки в крупном размере.

В пресс-службе следственного управления СК сообщили, что решается вопрос о предъявлении обвинения. Также рассматриваются меры пресечения, проводится комплекс следственных и процессуальных действий.

В Главном управлении МВД по Челябинской области заявили, что при подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание, а его руководители привлекутся к дисциплинарной ответственности. Данные о гражданах, не стоящих на учете, будут в ближайшее время переданы в соответствующие ведомства.

Ранее в Москве полиция задержала члена преступной группы, изготавливающей фальшивые документы для мигрантов.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.