Путин чуть не выругался, говоря о нарушении Западом правовых норм

Путин резко высказался о нарушении Западом правовых норм

Tекст: Валерия Городецкая

Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), раскритиковал Запад за игнорирование правовых норм, передает ТАСС. Обращаясь к участникам, он отметил, что западные политики часто пренебрегают нормами права в политике, оправдывая это целесообразностью.

«Я, кстати, в политической сфере давно это заметил, не буду сейчас фамилии [западных политиков] называть, вот обсуждают какой-то политический вопрос, [говорят]: «Делаем так». Извините, блин! Я иногда говорил [западным визави] – но так же нельзя, это противоречит [нормам]. «Ну ничего, что противоречит, так целесообразно». Вот и все», – рассказал Путин.

По его словам, такая же ситуация складывается и в экономике, где западные страны прибегают к замораживанию активов и их изъятию. Президент подчеркнул, что эти действия Запада являются «грубыми и нецивилизованными».

Ранее Путин заявил, что коллективный Запад не собирается больше стесняться и создавать «хоть какую-то видимость приличия», он открыто угрожает России новыми санкционными пакетами и «штампует их один за другим».