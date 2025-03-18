Госдеп США опроверг существование списка стран с ограничениями на въезд

Представитель Госдепа Брюс заявила об отсутствии списка стран для ограничения въезда в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госдепартамент США опроверг существование списка стран, гражданам которых планируется ограничить или запретить въезд в Соединенные Штаты, передает РИА «Новости». Официальный представитель ведомства Тэмми Брюс на брифинге заявила, что такой список отсутствует. Она подчеркнула: «Нет никакого списка. То, что обсуждают в последние несколько дней, это не список, который тут существует, и в рамках которого принимаются действия».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что существует перечень стран, гражданам которых предполагается ужесточить въезд в США. Среди этих стран упоминалась Россия. Также сообщалось, что в список могут войти Белоруссия, Туркмения, Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Сьерра-Леоне и Южный Судан. Предполагается, что в случае введения ограничений въезд будет разрешен только состоятельным деловым путешественникам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам.

Брюс также коснулась вопроса о гражданах Афганистана, помогавших США, визы которых уже были согласованы. Она ответила, что нет «никакой позиции в Госдепе», которая бы отражала намерение запретить им въезд в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность ужесточить въезд в страну граждан из 43 государств, включая Россию и Белоруссию.