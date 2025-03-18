ВС России улучшили тактическое положение на Харьковском и Красноармейском направлениях

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале ведомства, группировка войск «Север» нанесла поражение механизированной бригаде ВСУ у населенного пункта Волчанск, уничтожив более 35 военнослужащих и станцию радиоэлектронной борьбы. Также были уничтожены четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии.

Группировка войск «Запад» также улучшила свое тактическое положение, нанеся урон живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в районах Малой Шапковки, Моначиновки и других населенных пунктов. Потери противника здесь составили до 205 человек, три бронированные машины, включая бронетранспортер М113, пять пикапов, четыре артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

На южном направлении подразделения ВС России заняли более выгодные позиции, нанеся ущерб механизированной, пехотной и аэромобильной бригадам ВСУ у Северска и Иванополья. Здесь потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля.

На Красноармейском направлении группировка «Центр» продолжила продвижение вглубь обороны противника, уничтожив более 440 военнослужащих и значительное количество техники, включая бронетранспортеры М113 производства США, в районах Красноармейска и других населенных пунктов.

Минобороны России сообщило о значительных успехах российских войск в ходе специальной военной операции на Украине. Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Комар и Отрадное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, включая самоходные артиллерийские установки «Paladin» и «Krab».

Параллельно подразделения группировки «Днепр» атаковали две бригады береговой обороны ВСУ в Запорожской области и Токаревке Херсонской области, уничтожив до 70 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов.

Оперативно-тактическая авиация и артиллерия российской армии также нанесли удары по объектам нефтяной отрасли, военной аэродромной инфраструктуре и скоплениям техники ВСУ в 146 районах. Были сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы HIMARS и 117 беспилотных летательных аппаратов.

С начала военной операции уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 47 211 беспилотников, 601 зенитный комплекс, 22 314 танков и 22 638 орудий, а также 33 012 единиц специальной техники.

Ранее при отражении атаки ВСУ у границы Белгородской области были уничтожены танк и БМП.

Российская артиллерия и дроны ликвидировали группу женщин-штурмовиков из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» под Красноармейском.

Минобороны сообщило, что российские военные в ЛНР уничтожили 5,7 тыс. солдат ВСУ за неделю.