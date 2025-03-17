Депутат Рады Безуглая заявила, что украинские силы ПВО сбивают половину своих самолетов

Tекст: Вера Басилая

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила в своем Telegram-канале, что около половины украинских самолетов и вертолетов сбиваются собственной системой противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

Ранее Безуглая упрекнула главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за неисполнение обещания обнародовать результаты расследования крушения самолета F-16, в результате которого погиб летчик Александр Месь. Несмотря на то, что прошло шесть месяцев с момента крушения, результаты расследования до сих пор не были представлены общественности.

Ранее Марьяна Безуглая заявила, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит ракетой Patriot из-за отсутствия координации между подразделениями.

Также сообщалось, что телеканал CNN назвал погибшего летчика F-16 Алексея Меся «лучшим украинским пилотом», который одним из первых прошел обучение управлению этими американскими истребителями.

