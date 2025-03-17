В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.3 комментария
Каллас признала проблемы с утверждением помощи Киеву на 40 млрд евро
ЕС столкнулся с трудностями при согласовании помощи Украине на 40 млрд евро
Руководство ЕС испытывает трудности с согласованием деталей плана помощи Украине на 40 млрд евро, несмотря на общую политическую поддержку, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу руководителей МИД стран сообщества.
По ее словам, Евросоюз сталкивается с трудностями в утверждении плана помощи Украине на 40 млрд евро, передает ТАСС. Каллас отметила, что несмотря на наличие общей политической поддержки этого решения, остается множество деталей, которые необходимо согласовать.
Каллас подчеркнула, что для окончательного утверждения плана необходимо участие министров обороны стран ЕС. Ожидается, что на предстоящей встрече министры выскажут свои мнения по этому вопросу, что также повлияет на дальнейшее развитие событий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за позиции Венгрии, которая не поддержала коммюнике ЕС по Украине в угоду США, а также прошла встреча главы дипломатии ЕС Каи Каллас с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, где обсуждались планы по увеличению поставок вооружений из Европы.