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СК начал проверку из-за угрозы убийством жене участника СВО в Петербурге
Следственный комитет начал проверку по факту угроз убийством жене участника СВО
Следственный комитет в Петербурге проводит проверку по факту угроз и оскорблений в адрес жены участника СВО, которые поступили в социальных медиа.
Как сообщает ТАСС, Следственный комитет в Санкт-Петербурге начал проверку по факту угроз убийством и оскорблений, адресованных жене участника специальной военной операции (СВО). В пресс-службе СК РФ отметили, что проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, касающейся хулиганства.
Информация об угрозах появилась в социальных медиа, где неизвестный мужчина оскорблял и угрожал супруге участника СВО. После получения сообщений об инциденте на место были вызваны сотрудники полиции, однако злоумышленник попытался скрыться.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и выявленных обстоятельствах дела. Ведомство продолжает работать над выяснением всех деталей произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против стендап-комика Артемия Останина за его высказывания в адрес инвалида-участника СВО.
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