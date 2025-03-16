СК начал проверку из-за угрозы убийством жене участника СВО в Петербурге

Следственный комитет начал проверку по факту угроз убийством жене участника СВО

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Следственный комитет в Санкт-Петербурге начал проверку по факту угроз убийством и оскорблений, адресованных жене участника специальной военной операции (СВО). В пресс-службе СК РФ отметили, что проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, касающейся хулиганства.

Информация об угрозах появилась в социальных медиа, где неизвестный мужчина оскорблял и угрожал супруге участника СВО. После получения сообщений об инциденте на место были вызваны сотрудники полиции, однако злоумышленник попытался скрыться.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и выявленных обстоятельствах дела. Ведомство продолжает работать над выяснением всех деталей произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против стендап-комика Артемия Останина за его высказывания в адрес инвалида-участника СВО.

В Ростовской области группа мужчин избила волонтера, доставлявшего гуманитарную помощь в зону спецоперации, в результате чего пострадавший погиб от полученных травм. В Москве таксист-мигрант отказался везти раненого бойца СВО, увидев его военную форму.