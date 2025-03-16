Консультант Джорджеску отказался участвовать в выборах президента Румынии

Консультант Джорджеску Писароглу объявил об отказе участвовать в выборах президента Румынии

Tекст: Антон Антонов

Писароглу сообщил, что провел успешный сбор 210 тыс. подписей, но решил не продолжать регистрацию своей кандидатуры ради интересов политического движения. «Валидация кандидатуры господина Джеордже Симиона – сигнал о том, что план раздробления оппозиции начался», – приводит его слова РИА «Новости».

Центральное избирательное бюро зарегистрировало Симиона для участия в предстоящих выборах, передает ТАСС.

Писароглу также выразил мнение, что предстоящие выборы являются «ловушкой». По его словам, демократия в стране «закончилась». Писароглу подчеркнул, что у граждан отняли фундаментальное право определять, кто должен руководить страной. В связи с этим он объявил о запуске движения «За возвращение второго тура», целью которого станет борьба за восстановление права выбора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, конституционный суд Румынии отказал Джорджеску в участии в президентских выборах. После этого Писароглу объявил о своем выдвижении на пост президента.

На выборах в 2024 году Джорджеску стал лидером первого тура, набрав почти 23% голосов. Однако результаты выборов были аннулированы.

