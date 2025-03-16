После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».42 комментария
Консультант Джорджеску отказался участвовать в выборах президента Румынии
Консультант Джорджеску Писароглу объявил об отказе участвовать в выборах президента Румынии
Антон Писароглу, консультант румынского оппозиционного политика Кэлина Джорджеску, заявил, что не будет участвовать в президентских выборах, несмотря на собранные 210 тыс. подписей в поддержку своей кандидатуры.
Писароглу сообщил, что провел успешный сбор 210 тыс. подписей, но решил не продолжать регистрацию своей кандидатуры ради интересов политического движения. «Валидация кандидатуры господина Джеордже Симиона – сигнал о том, что план раздробления оппозиции начался», – приводит его слова РИА «Новости».
Центральное избирательное бюро зарегистрировало Симиона для участия в предстоящих выборах, передает ТАСС.
Писароглу также выразил мнение, что предстоящие выборы являются «ловушкой». По его словам, демократия в стране «закончилась». Писароглу подчеркнул, что у граждан отняли фундаментальное право определять, кто должен руководить страной. В связи с этим он объявил о запуске движения «За возвращение второго тура», целью которого станет борьба за восстановление права выбора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, конституционный суд Румынии отказал Джорджеску в участии в президентских выборах. После этого Писароглу объявил о своем выдвижении на пост президента.
На выборах в 2024 году Джорджеску стал лидером первого тура, набрав почти 23% голосов. Однако результаты выборов были аннулированы.