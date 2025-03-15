Замглавы правительства Сербии допустил арест Додика этой ночью

Замглавы правительства Сербии предупредил о возможном аресте Додика ночью силами EUFOR

Tекст: Вера Басилая

Замглавы правительства Сербии Александар Вулин арест президента Республики Сербской Милорада Додика этой ночью, передает ТАСС.

По его словам, эта операция может быть частью плана западных спецслужб, направленного на развязывание гражданской войны в регионе. Ожидается, что арест может быть осуществлен силами европейского военного контингента в стране (EUFOR) или военными формированиями, собранными Насером Оричем, бывшим полевым командиром времен боснийской войны.

Вулин заявил, что, по имеющимся данным, арест будет произведен в Баня-Луке и затронет не только Додика, но и его соратников Стевандича и Вишковича. Это действие может быть осуществлено по ордеру, выданному судом Боснии и Герцеговины.

Ранее суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений Кристиана Шмидта и приговорил его к году тюрьмы заочно.

Додик заявил, что не будет учитывать решение суда, так как считает, что оно вынесено лицом без легитимных полномочий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что приговор Додику может вызвать дестабилизацию на Балканах.