Кремль назвал приговор Додику угрозой дестабилизации Балкан

Песков заявил о риске дестабилизации Балкан из-за приговора Милораду Додику в БиГ

Tекст: Вера Басилая

По мнению Пескова, этот приговор Додику способен вызвать дестабилизацию не только в БиГ, но и на Балканах в целом, передает ТАСС.

«То, что произошло в Сараево, безусловно, вызывает нашу негативную реакцию», – заявил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Россия рассматривает решение суда, как политическое, направленное против Додика и всех патриотических сербских сил.

Ранее парламент Республики Сербской признал недействительными решения суда Боснии и Герцеговины и решил инициировать уголовные дела против прокуроров и судей.

Суд Боснии и Герцеговины признал Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта, утвержденного без согласования с Совбезом ООН.

Додик заявил, что не будет учитывать это решение суда, так как считает, что оно вынесено без легитимных полномочий.

Российский МИД заявлял о возможных пагубных последствиях для Боснии и Герцеговины и Балкан, если суд примет обвинительный приговор против Додика.