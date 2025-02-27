Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.5 комментариев
Кремль назвал приговор Додику угрозой дестабилизации Балкан
Песков заявил о риске дестабилизации Балкан из-за приговора Милораду Додику в БиГ
Приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику может вызвать дестабилизацию не только в стране, но и на Балканах в целом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По мнению Пескова, этот приговор Додику способен вызвать дестабилизацию не только в БиГ, но и на Балканах в целом, передает ТАСС.
«То, что произошло в Сараево, безусловно, вызывает нашу негативную реакцию», – заявил Песков.
Представитель Кремля также отметил, что Россия рассматривает решение суда, как политическое, направленное против Додика и всех патриотических сербских сил.
Ранее парламент Республики Сербской признал недействительными решения суда Боснии и Герцеговины и решил инициировать уголовные дела против прокуроров и судей.
Суд Боснии и Герцеговины признал Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта, утвержденного без согласования с Совбезом ООН.
Додик заявил, что не будет учитывать это решение суда, так как считает, что оно вынесено без легитимных полномочий.
Российский МИД заявлял о возможных пагубных последствиях для Боснии и Герцеговины и Балкан, если суд примет обвинительный приговор против Додика.