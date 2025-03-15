Суд отправил под домашний арест устроившего стрельбу у детсада в Новой Москве

Суд отправил стрелявшего у детского сада в Новой Москве под домашний арест на два месяца

Tекст: Вера Басилая

Троицкий районный суд Москвы принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для Юрия Андреева. Андрейев обвиняется в нарушении общественного порядка с применением оружия, что предусмотрено частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса России, передает ТАСС.

Ранее правоохранители доставили в полицию двух мужчин, устроивших стрельбу у детского сада в Новой Москве.

Сообщалось, что в пятницу у детского сада на улице Липовый парк в Новой Москве произошла стрельба из-за конфликта между родителями, в результате которой мужчина получил ранение ноги.