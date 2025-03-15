После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».39 комментариев
Суд отправил под домашний арест устроившего стрельбу у детсада в Новой Москве
Суд отправил стрелявшего у детского сада в Новой Москве под домашний арест на два месяца
Троицкий районный суд Москвы отправил под домашний арест Юрия Андреева, обвиняемого в стрельбе возле детского сада в Новой Москве, сообщили в суде.
Троицкий районный суд Москвы принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для Юрия Андреева. Андрейев обвиняется в нарушении общественного порядка с применением оружия, что предусмотрено частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса России, передает ТАСС.
Ранее правоохранители доставили в полицию двух мужчин, устроивших стрельбу у детского сада в Новой Москве.
Сообщалось, что в пятницу у детского сада на улице Липовый парк в Новой Москве произошла стрельба из-за конфликта между родителями, в результате которой мужчина получил ранение ноги.