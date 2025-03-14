После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».8 комментариев
У детского сада в Новой Москве произошла стрельба
У детского сада на улице Липовый парк в Новой Москве произошла стрельба из-за конфликта между родителями, в результате которой мужчина получил ранение ноги, а стрелявший скрылся, сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что пострадавших среди детей в результате инцидента нет. Как указали в оперативных службах, причиной стрельбы стал конфликт между родителями, передает ТАСС.
Как пишет РИА «Новости», пострадавший мужчина получил огнестрельное ранение в ногу, ему была вызвана скорая медицинская помощь. Стрелявший успел скрыться с места происшествия до прибытия полиции.
Ранее Следственное управление СК по Московской области возбудило уголовное дело по статье «хулиганство» после инцидента со стрельбой в торговом центре «Красный Кит» в Мытищах.