После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».39 комментариев
Минобороны освободило штурмовиков от сдачи полевой формы
Замглавы Минобороны РФ поручил освободить штурмовиков от сдачи ВКПО на склад
Замглавы Минобороны Андрей Булыга распорядился освободить штурмовиков от обязательной сдачи всесезонного комплекта полевого обмундирования после завершения срока его эксплуатации.
Как сообщает ТАСС, заместитель министра обороны России Андрей Булыга принял важное решение, касающееся военнослужащих, принимающих участие в штурмах. Теперь они освобождены от необходимости сдавать на склад всесезонные комплекты полевого обмундирования после истечения срока их эксплуатации. Это решение было озвучено на совещании, посвященном вещевому обеспечению Вооруженных сил РФ.
Кроме того, замглавы Минобороны поручил продолжить практику выдачи вторых комплектов полевого обмундирования и обеспечить их оперативную замену в случае износа.
На совещании также поднимался вопрос о внесении изменений в нормативные акты, касающиеся эксплуатации стиральных машин в зоне проведения СВО. Булыга предложил уменьшить срок их использования с пяти до двух лет, чтобы повысить надежность и эффективность их работы. Также в ходе обсуждения особое внимание было уделено модернизации технических средств вещевой службы, включая переносные душевые, которые получили высокую оценку от военнослужащих, работающих на линии боевого соприкосновения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы Минобороны генерал-лейтенант Андрей Булыга проверил материально-техническое обеспечение войск в зоне спецоперации. США ввели санкции против заместителей министра обороны России. Минобороны объявило о разработке новых штурмовых комплектов питания для войск.