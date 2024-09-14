Замминистра обороны Булыга проверил обеспечение войск в зоне СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Он проинспектировал один из базовых районов подразделений группировки войск «Восток», расположенный в зоне СВО, говорится в Telegram-канале МО.

Булыга проверил организацию работы специалистов ремонтного подразделения группировки «Восток», которые оперативно ремонтируют и возвращают в строй поврежденную технику, а также модернизируют некоторые образцы в соответствии с потребностями.

Также в тыловых районах группировки «Восток» замминистра осмотрел содержание складов. Ему доложили о непрерывном выполнении задач по всестороннему обеспечению войск. Булыга в ходе осмотра поставил задачи по модернизации системы хранения продуктов питания.

Замглавы МО проверил, как ведется строительство нового заглубленного временного пункта дислокации подразделений группировки, где будет размещен хлебозавод, кухня, столовая, банно-прачечный комплекс и некоторые другие объекты. Такие пункты будут незаметны снаружи, а внутри – укреплены. Они будут возводиться во всех группировках войск по единой концепции.

«По итогам рабочей поездки замминистра обороны РФ отметил положительную динамику в работе отдельных подразделений тыла по материально-техническому обеспечению личного состава группировки войск «Восток» и поставил задачи по его дальнейшему совершенствованию», – заключили в Минобороны.