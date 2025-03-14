Орбан: Помощь Украине втянет в кабалу детей и внуков европейцев

Орбан заявил о недопустимости общего кредита ЕС для поддержания Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия не должна позволять Европейскому союзу брать общий огромный кредит на различные цели, такие как поддержка Украины. По его мнению, это создаст долговую кабалу для будущих поколений европейцев, передает РИА «Новости».

Орбан отметил, что в ЕС существуют разногласия относительно источников финансирования для развития оборонной промышленности и поддержки украинского государства. Одна часть стран предпочитает использовать собственные бюджеты, другая – единый кредит на уровне всего сообщества.

«Я утверждаю, что Венгрия не должна соглашаться на то, чтобы страны ЕС совместно брали кредиты и загоняли в долги не только наших детей, но и наших внуков», – сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Премьер также подчеркнул, что по конституции Венгрии участие в общем кредите должно быть поддержано двумя третями парламента. Ожидается, что парламент Венгрии выскажет свое мнение до 20 марта, когда состоится следующий внеочередной саммит ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал пересмотр Евросоюзом планов поддержки Украины. Орбан также объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз. Евросоюз решил вложить 800 млрд евро в оборону для снижения зависимости от США.