Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Тот факт, что нынче атомная бомба есть даже у Пакистана, вызывает только оторопь. А теперь вот Европа, вплоть до Германии, озаботилась бомбами. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Кайи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот, где ужас.0 комментариев
Рolitico: ЕС решил вложить 800 млрд евро в оборону для снижения зависимости от США
Лидеры ЕС согласовали план по увеличению расходов на оборону до 800 млрд евро, чтобы снизить зависимость от США – встать на путь, о котором давно говорил Дональд Трамп, пишет Рolitico.
По данным газеты, на саммите лидеры всех 27 стран Евросоюза договорились встать на путь, о котором давно говорил Трамп: значительно увеличить свои оборонные инвестиции, передает Politico.
Планируется вложение до 800 млрд евро, чтобы страны могли самостоятельно обеспечивать свою безопасность, не полагаясь на американскую помощь. Против выступил лишь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Лидеры ЕС также пообещали срочно направить Киеву дополнительные вооружения и финансовую помощь, что является ответом на решение Трампа сократить военные поставки и прекращение обмена секретной разведывательной информацией с Украиной.
В ближайшие две недели в Брюсселе будут прорабатываться детали этого плана, который позволит правительствам ЕС вкладывать средства в различные военные возможности, включая ракеты, беспилотники и системы электронной борьбы.
Саммит, который состоится 20-21 марта, вновь сосредоточится на этих вопросах, с целью согласования более конкретных действий.
Однако, как отмечает издание, ключевые обсуждения по Украине и европейской безопасности происходят за пределами ЕС.
Например, дипломат ЕС Кая Каллас недавно побывала в Вашингтоне, однако новый госсекретарь США Марко Рубио отказался от встречи с ней, что стало явным знаком пренебрежения.
Тем временем, Владимир Зеленский сообщил о возобновлении переговоров с американскими официальными лицами и планах обсудить мирный план в Саудовской Аравии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.
Как сообщали источники, 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.
Как сообщала NBC News, Вашингтон рассматривает возможность изменения формата участия США в НАТО, чтобы страны, не увеличившие расходы на оборону, лишились права на коллективную защиту в случае нападения на них.