Группировка «Север» уничтожила технику и склад боеприпасов ВСУ в Казачьей Лопани и Волчанске

Tекст: Вера Басилая

Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированию ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск в Харьковской области. ВСУ потеряли 35 военнослужащих, танк, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Также был уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки «Запад» улучшили свое тактическое положение, нанеся потери живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка и Редкодуб. Потери противника составили более 220 военнослужащих и несколько единиц техники, включая бронетранспортеры М113 производства США.

Группировка войск «Юг» заняла более выгодные позиции и нанесла удары по подразделениям ВСУ в Донецкой народной республике. Потери противника составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два склада боеприпасов.

Группировка войск «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Удары по формированиям ВСУ привели к потерям более 475 военнослужащих и пяти боевых машин.

Группировка «Восток» нанесла поражение формированиям ВСУ в Донецкой народной республике, уничтожив более 180 военнослужащих и несколько единиц техники, включая танк и 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удар по формированиям Вооруженных сил Украины в Херсонской и Запорожской областях. В результате атак в районах населенных пунктов Никольское, Бургунка, Тягинка и Павловка уничтожены до 55 военнослужащих, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным объектам, включая аэродромную инфраструктуру и места хранения беспилотников. Объекты противника в 158 районах подверглись атакам, что включало также скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников.

Средствами противовоздушной обороны были сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 147 беспилотников самолетного типа.

С начала специальной военной операции уничтожено 657 самолетов, 283 вертолета, 46 508 беспилотников, 600 зенитных ракетных комплексов и 22 144 танка и боевых бронированных машин. Также уничтожено 1526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 521 орудие полевой артиллерии и минометов и 32 745 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении Суджи, Мелового и Подола в ходе наступательных действий в Курской области.