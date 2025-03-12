Адвокат осужденного американца Блэка подал кассацию

Защита американца Блэка подала кассацию на приговор с просьбой о пересмотре

Tекст: Денис Тельманов

Адвокат Гордона Блэка, американского военного, отбывающего наказание в Приморском крае, подал кассационную жалобу на вынесенный ему приговор. Объединенная пресс-служба судов региона подтвердила информацию о подаче жалобы, передает ТАСС.

По словам адвоката И. В. Кириченко, защита требует пересмотра приговора и апелляционного постановления. В частности, речь идет об оправдании Блэка по части 1 статьи 119 УК РФ и переквалификации обвинения с пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ на часть 1 статьи 158 УК РФ. Также адвокат просит о снижении наказания, учитывая смягчающие обстоятельства.

Гордон Блэк был осужден в Приморском крае по обвинению в совершении различных правонарушений. В настоящее время его защита продолжает борьбу за его освобождение или смягчение наказания, надеясь на положительное решение кассационной инстанции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд во Владивостоке приговорил американского военного Гордона Блэка к трем годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима за угрозу убийством своей девушке и кражу у нее денег.

Американский солдат Гордон Блэк этапируется из Приморья в колонию общего режима в Забайкальском крае. Он выразил надежду на возможный обмен заключенными между Россией и США, предполагая, что его могли не включить в прошлый обмен из-за недостаточной известности.