Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.2 комментария
Маск назвал сенатора Келли предателем за визит на Украину
Маск обвинил сенатора Марка Келли в предательстве из-за поездки в Киев
Сенатор США Марк Келли подвергся критике со стороны американского бизнесмена Илона Маска за поездку на Украину, где он встретился с ранеными военными и украинскими чиновниками.
Келли, представляющий Демократическую партию и бывший пилот ВМС США, посетил Киев в марте, чтобы встретиться с ранеными военнослужащими и украинскими чиновниками, передает Sky News.
После своего визита на Украину Келли опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором отметил: «То, что я увидел, убедило меня, что мы не можем отказаться от украинского народа». Он также подчеркнул, что любое соглашение должно защищать безопасность Украины.
Маск, глава Tesla и советник администрации Трампа, ответил на это заявление, назвав Келли предателем. Маск, который руководит Департаментом правительственной эффективности, написал: «Вы предатель».
Келли не оставил это заявление без внимания и прокомментировал: «Предатель? Илон, если вы не понимаете, что защита свободы – это основа того, что делает Америку великой и безопасной, возможно, вам следует оставить это тем, кто понимает».
Он также заявил журналистам, что Маск «очевидно не серьезный человек», и предложил ему «вернуться к строительству ракет».
Напомним, президент США Дональд Трамп принял решение прекратить внешнюю помощь Украине, что вызвало заморозку ряда проектов.
Приостановка финансовой помощи со стороны администрации Трампа стала сигналом для президента Украины Владимира Зеленского о неверном курсе, как считает арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский.