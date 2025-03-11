Маск назвал сенатора Келли предателем за визит на Украину

Зеленский извинился перед Трампом за хамство в Овальном кабинете

Уиткофф: Зеленский извинился перед Трампом за свое поведение в Овальном кабинете

Tекст: Валерия Городецкая

«Зеленский отправил письмо президенту. Он извинился за тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете», – заявил Уиткофф в эфире Fox News, пишет The Hill.

По его словам, это был важный шаг, и между командами американской и украинской сторон, а также европейскими партнерами, связанными с данной ситуацией, состоялась активная дискуссия. Уиткофф отметил, что считает письмо Зеленского шагом вперед в отношениях между сторонами.

Ранее Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но не извинился перед ним.

Британская The Daily Telegraph писала, что попытка украинского лидера Владимира Зеленского наладить отношения с Дональдом Трампом, по мнению европейских союзников Киева, не принесла ожидаемого результата.