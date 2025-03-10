Медведев заявил об уничтожении демократии в Румынии из-за недопуска Джорджеску к выборам

Tекст: Денис Тельманов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что недопуск Кэлина Джорджеску к президентским выборам в Румынии является свидетельством уничтожения демократии в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев написал об этом в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), добавив, что ответственность за это лежит на румынском deep state.

По словам Медведева, нынешняя политическая ситуация в Румынии напоминает ему времена Николае Чаушеску, но с той разницей, что текущие власти считают себя более добрыми и справедливыми.

«Что делать народу с такой властью? Надо проглотить, подумаешь, какая мелочь», – добавил он, иронизируя над ситуацией.

Ранее Центральное избирательное бюро Румынии отказало в регистрации кандидатуры Кэлина Джорджеску на президентских выборах, которые запланированы на 4 мая. Это решение вызвало критику со стороны ряда политиков и активистов, возмущенных недопуском популярного кандидата к участию в выборах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску оспорил отказ в регистрации на выборах, подав жалобу в Конституционный суд страны. У здания Центрального избирательного бюро в Румынии вспыхнули столкновения между сторонниками Кэлина Джорджеску и жандармами после отказа утвердить его кандидатуру на президентских выборах.

Илон Маск выразил недовольство решением Центрального избирательного бюро Румынии, которое отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах, назвав это «безумием».