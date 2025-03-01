Мария Захарова заявила о желании отменить Владимира Зеленского на премии «Виктория»

Tекст: Денис Тельманов

На церемонии вручения музыкальной премии «Виктория» официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что из всех артистов она бы отменила Владимира Зеленского. Как передает ТАСС, Захарова подчеркнула это в ответ на вопрос журналистов о том, кого из артистов она считает недостойным.

Захарова, выступая на премии, отметила, что «есть такой артист, которого я бы отменила, – Зеленский». Эти слова прозвучали в контексте обсуждения вопросов культуры и ее влияния на общественное мнение. Дипломат не уточнила, чем именно обусловлено ее мнение, но заметила, что культура играет важную роль в формировании общественных настроений.

Заявление Захаровой вызвало интерес у собравшихся журналистов и стало одной из обсуждаемых тем в кулуарах мероприятия. Это не первый раз, когда представитель МИД России комментирует вопросы, связанные с фигурами из мира искусства и культуры, что подчеркивает внимание ведомства к культурной дипломатии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предлагал остановить конфликт на Украине, а Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский предстал в Белом доме как «голый король» из сказки.