Горелкин допустил штрафы за рекламу в незарегистрированных Telegram-каналах

Горелкин сообщил о планах штрафовать за рекламу в незарегистрированных Telegram-каналах

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Госдуме предложили ввести штрафы для рекламодателей, размещающих рекламу в незарегистрированных телеграм-каналах с аудиторией более 10 тыс. человек, передает ТАСС. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что аналогичные санкции будут применяться за репосты таких каналов. На встрече с участниками Высшей школы новых медиа он подчеркнул, что цель данных мер – уменьшить ресурсную базу анонимного сектора и снизить объем получаемых им средств.

Горелкин также высказал мнение о том, что возвращение иностранных компаний в те сегменты российского рынка, которые уже хорошо замещены отечественными платформами, практически невозможно. Он считает, что даже если иностранные платформы решат соблюсти требования и «приземлиться» в России, регуляторы могут не допустить их возвращения. По словам депутата, это связано с тем, что в таких сегментах уже есть качественные российские альтернативы, и негативного социального эффекта нет.

Он отметил, что регулятор будет оценивать, насколько эффективно замещен тот или иной сегмент в России перед принятием решений о возможности возвращения иностранных компаний. Горелкин указал, что это станет одной из переговорных позиций на большом переговорном треке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве спасли львенка, которого пытались продать на интернет-платформе. Газета также сообщала, что мошенники активно скупают тысячи аккаунтов в Telegram. Помимо этого, москвич получил 15 суток ареста за то, что размещал символику РДК в Telegram.