Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
МВД: Мошенники на теневом рынке скупают тысячи аккаунтов Telegram
Злоумышленники на теневом рынке активно приобретают аккаунты в Telegram, включая похищенные и вновь зарегистрированные, сообщили в МВД.
Мошенники интересуются как новыми, так и похищенными аккаунтами. Последние стоят значительно дороже из-за их потенциала для использования в мошеннических схемах, сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».
Новые правила верификации владельцев сим-карт в России осложнили деятельность зарубежных мошеннических кол-центров, что спровоцировало повышенный спрос на активированные аккаунты Telegram. Чаще всего такие аккаунты приобретаются для финансовых мошенничеств, включая обман подписчиков и рассылку фишинговых ссылок.
Кроме того, аккаунты используются для политического влияния. Злоумышленники распространяют фейковые новости и политическую пропаганду, чтобы дестабилизировать обстановку и участвовать в информационных войнах.
Также скупленные аккаунты применяются для киберпреступлений, включая захват Telegram-групп и каналов, рассылку спама и вирусов, а также проведение DDOS-атак на онлайн-сервисы.
Ранее МВД предупредило, что граждане при трудоустройстве могут столкнуться с мошенническими схемами, где от них требуют единовременную оплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) под предлогом регистрации.