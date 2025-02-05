Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.0 комментариев
В МВД разъяснили, как распознать мошенников при трудоустройстве
Граждане при трудоустройстве граждан могут столкнуться с мошенническими схемами, где от них требуют единовременную оплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) под предлогом регистрации, сообщили в МВД.
Эти действия объясняются необходимостью «аутентификации» или «регистрации» в системе работодателя, говорится в сообщении Telegram-канала «Вестник Киберполиции России».
Такие процедуры противоречат нормам трудового и налогового законодательства Российской Федерации. Удержание и уплата НДФЛ остаются обязанностью работодателя. Согласно статье 226 Налогового кодекса РФ, налоговым агентом по НДФЛ является работодатель, что означает, что работник не должен сам оплачивать налог при трудоустройстве.
Налог удерживается из заработной платы сотрудника после ее начисления, и работодатель перечисляет его в бюджет самостоятельно.
Кроме того, в России отсутствует законодательный термин «аутсорсинговая аутентификация» в контексте трудоустройства. Идентификация и проверка персональных данных работника осуществляется работодателем бесплатно на основании предоставленных документов, как указано в статье 65 Трудового кодекса. Если компания использует аутсорсинг кадрового администрирования, затраты на его услуги несет работодатель.
Также следует помнить, что в трудовом законодательстве не предусмотрены обязательные выплаты со стороны соискателя для оформления на работу.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана, вместо традиционных переводов на «безопасные счета» жертвам предлагают приобрести золото – слитки или инвестиционные монеты.