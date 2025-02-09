США ускорили депортацию преступников-мигрантов с базы Гуантанамо

Министр безопасности заявила о скорой депортации мигрантов-преступников с базы Гуантанамо

Tекст: Максим Попов

«Мы хотим, чтобы после их выявления процесс депортации проходил как можно быстрее. Наша цель – не держать людей в центрах содержания неделями или месяцами, а минимизировать сроки их пребывания», – приводит РИА «Новости» слова Ноэм.

По словам министра, сроки депортации будут зависеть от готовности стран происхождения или третьих стран принять этих лиц. На базу уже прибыли несколько самолетов с мигрантами, среди которых есть особо опасные преступники, задержанные на улицах США. «Это убийцы, насильники, торговцы людьми и наркотиками. Во время моего визита на базу я видела, как прибыл самолет с группой из 15 человек, большинство из которых – педофилы и наркоторговцы», – добавила она.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне первая группа из десяти особо опасных нелегальных мигрантов была доставлена в центр содержания на базе Гуантанамо. До этого президент Трамп подписал указ о подготовке тюрьмы к приему особо опасных преступников из числа мигрантов. По его словам, многие из них представляют такую опасность, что их нельзя передавать другим странам.