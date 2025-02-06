Особо опасные нелегалы прибыли из США в Гуантанамо

Пентагон подтвердил прибытие 10 опасных нелегальных мигрантов в Гуантанамо

Tекст: Максим Попов

Министерство обороны США сообщило о прибытии первой группы из десяти особо опасных нелегальных мигрантов в центр содержания на военно-морской базе Гуантанамо на Кубе.

Как отмечается в сообщении, «в настоящее время десять человек, представляющих повышенную опасность, содержатся в свободных помещениях центра. Иммиграционные и таможенные органы США предпринимают все необходимые меры для обеспечения их безопасного содержания под стражей до тех пор, пока не будет найден способ вернуть их в страну происхождения».

В Пентагоне подчеркнули, что содержание нелегалов в Гуантанамо является временной мерой.

По информации NBC News, в ближайшее время администрация Трампа планирует направить в Гуантанамо больше нелегальных мигрантов. «План заключается в том, чтобы расширить тюрьму таким образом, что иммигрантов можно будет держать не только внутри тюремного помещения, но и в палаточных лагерях, окруженных забором, которые не были полностью построены», - сообщает телеканал.

Как сообщала газете ВЗГЛЯД, из Эль-Пасо в Гуантанамо вылетел самолет, на борту которого находились члены венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. Перед этим более 300 американских солдат и морских пехотинцев подготовили палатки для их временного содержания.

До этого президент Трамп подписал указ о подготовке тюрьмы Гуантанамо к приему особо опасных преступников из числа мигрантов. По его словам, многие из них представляют такую опасность, что их нельзя передавать другим странам.