Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.3 комментария
Первый самолет с нелегалами из США прибыл на базу Гуантанамо
Стало известно о доставке венесуэльских преступников в Гуантанамо рейсом из Техаса
Первый самолет с нелегальными мигрантами, среди которых десять членов венесуэльской преступной организации Tren de Aragua, вылетел из Эль-Пасо и направляется на базу Гуантанамо, сообщил ABC.
По информации телеканала, из Эль-Пасо в Гуантанамо отправился первый самолет с нелегальными мигрантами, передает РИА «Новости». На борту находятся десять членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. Ожидается, что самолет прибудет на базу во вторник вечером по местному времени. Мигрантов не будут содержать вместе с заключенными, а охранять их будет Иммиграционная и таможенная полиция.
Как отметили журналисты, в настоящее время военную базу Гуантанамо для размещения нелегальных мигрантов готовят более 300 американских солдат и морских пехотинцев. На территории уже установлены палатки для их временного содержания заключенных. Это часть более крупной инициативы, направленной на создание 30-тысячного миграционного центра для содержания самых опасных преступников-нелегалов, подчеркнули обозреватели.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце января президент Трамп подписал указ о подготовке тюрьмы Гуантанамо к приему особо опасных преступников из числа мигрантов. Он заявил, что многие из них представляют такую опасность, что их нельзя передавать другим странам. «Поэтому мы отправим их в Гуантанамо. Это место, откуда трудно выбраться», – сказал он. До этого правительство США отменило продление программы временного статуса защиты (TPS) для 600 тыс. венесуэльских мигрантов