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    США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС
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    С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    8 комментариев
    9 февраля 2025, 07:21 • Новости дня

    Генконсульство оформило документы для оставленной в Антальи новорожденной

    Генконсульство России в Анталье оформило документы для возвращения девочки в Россию

    Tекст: Максим Попов

    Генеральное консульство России в Анталье оформило гражданство, свидетельство о рождении и загранпаспорт для девочки, оставленной матерью в туалете аэропорта, чтобы вернуть ее в Россию.

    По словам генерального консула России в Анталье Сергея Ветрика, диппредставительство активно работает над возвращением в Россию девочки, которую мать оставила в аэропорту турецкого курорта, передает РИА «Новости».

    Для этого ребенку оформлены гражданство России, свидетельство о рождении и загранпаспорт. Генконсульство также оказывает содействие профильным российским органам для успешного возвращения маленькой россиянки на Родину, сказал дипломат.

    Напомним, инцидент произошел 13 октября, когда Екатерина Бурназкина родила в туалете аэропорта Антальи и оставила новорожденного в унитазе. После этого она вместе с матерью попыталась сбежать в Россию. Однако младенца обнаружили, а женщин задержали, не позволяя им сесть на рейс.

    До этого стало известно, что турецкий суд оставил Бурназкину под стражей до 19 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие власти возбудили уголовное дело по статье об оставлении ребенка в опасности.

    Ранее сообщалось, что россиянка Екатерина Бурназкина и ее мать предстанут перед турецким судом, причем экстрадиция в Россию пока не рассматривается.

    Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о наличии достаточного числа кандидатов в опекуны для ребенка.

    8 февраля 2025, 12:01 • Новости дня
    Путин поручил разработать меры против преступных звонков с Украины
    Путин поручил разработать меры против преступных звонков с Украины
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов, исходящих с Украины и других недружественных стран.

    Глава государства распорядился разработать меры по блокировке преступных звонков с территорий Украины и других недружественных стран, передает РИА «Новости».

    Это поручение основано на итогах заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 10 декабря 2024 года.

    В рамках поручения подчеркивается необходимость разработки дополнительных мер для защиты прав и законных интересов российских граждан от преступных посягательств, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

    Срок выполнения поручения назначен на 1 июля 2025 года, ответственными за его выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

    Ранее эксперт Роман Силантьев заявил, что не менее 40% украденных украинскими колл-центрами у россиян средств используется для финансирования ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники используют адреса, отличающиеся одним символом от настоящих доменов, чтобы обмануть пользователей, правоохранительные органы раскрыли сеть узлов связи в Барнауле, которую мошенники использовали для реализации схем с банковскими счетами и соцсетями, а за 11 месяцев 2024 года россияне, ставшие жертвами дистанционных мошенничеств, потеряли 168 млрд рублей.

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    9 февраля 2025, 07:02 • Новости дня
    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске

    Российские военные ликвидировали более десяти польских наемников в Дзержинске

    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российские штурмовики в ходе освобождения Дзержинска ликвидировали группу польских «солдат удачи», находившихся в одном из многоэтажных домов.

    Военнослужащий штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Артур Хазарьян рассказал о ликвидации польских наемников в Дзержинске, передает ТАСС. Он отметил, что операция по зачистке дома, где находились «солдаты удачи», заняла около семи часов. «Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше десятка их было», – заявил боец.

    Хазарьян подчеркнул, что среди украинских военнослужащих, занимавших позиции в Дзержинске, большую часть составляли мобилизованные, которые чаще всего сдавались в плен после уничтожения опытных солдат ВСУ. По его словам, атакующие группы эффективно справлялись с сопротивлением противника.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек. Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант Мастюгин четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска.

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    8 февраля 2025, 17:31 • Видео
    Меркель: Нельзя допустить победы России

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности, призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

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    8 февраля 2025, 12:38 • Новости дня
    СМИ: Украине придется уступить территории перед мирным соглашением

    Asia Times: Украине придется уступить территории перед мирным соглашением

    СМИ: Украине придется уступить территории перед мирным соглашением
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Александра Юдина

    Перед началом мирного процесса Украине придется отказаться от Донецкой и Луганской областей, а также от части Херсонской и Запорожской областей, что может стать основой для долгосрочного мирного соглашения, пишет Asia Times.

    Согласно публикации, Украине придется уступить обширные территории перед заключением мирного соглашения с Россией, передает РИА «Новости».

    В статье говорится, что для успешного перемирия и последующего долгосрочного мира Украина должна будет отказаться от всех территорий Донецкой и Луганской областей, а также от частей Херсона и Запорожья, и уйти с Курского направления.

    Дополнительно, обозреватель выразил мнение, что Белому дому необходимо будет дать обещание российским властям о том, что Украине никогда не предложат членство в НАТО. Это условие является важным фактором в поддержании стабильности в регионе и может способствовать продвижению мирного процесса.

    Американский спецпосланник Кит Келлог заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта потребует компромиссов со стороны обеих стран, однако сделка не удовлетворит все стороны.

    Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что мирные переговоры по украинскому конфликту не начнутся в ближайшие недели из-за продолжающихся обсуждений гарантий безопасности Украине с партнерами.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле.

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    9 февраля 2025, 00:11 • Новости дня
    Медсестра накрыла собой раненного бойца при обстреле ВСУ

    Людмила Болилая накрыла собой раненого бойца при обстреле кассетными боеприпасами

    Tекст: Максим Попов

    Ефрейтор Людмила Болилая при обстреле российских позиций на Украине спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя все поражающие элементы кассетных бомб.

    Медсестра ефрейтор Людмила Болилая во время украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами проявила мужество и самоотверженность. Как передает РИА «Новости», она бросилась на помощь раненым, несмотря на продолжающийся обстрел.

    В результате кассетного удара ранения получили несколько российских военнослужащих. Болилая, находясь на пункте управления, незамедлительно выбежала наружу и начала оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Одновременно она подготовила их к эвакуации.

    Когда обстрел продолжился, Болилая осталась на месте, чтобы оказывать помощь одному из тяжелораненых бойцов. Она накрыла его своим телом, принимая на себя поражающие элементы и осколки. Это геройский поступок спас жизнь военнослужащему, но сама Болилая получила множественные ранения и была доставлена в полевой госпиталь.

    Ранее три женщины из Белгородской области присоединились к добровольческому отряду «Барс-Белгород».

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    8 февраля 2025, 09:58 • Новости дня
    Бербок выступила против санкций США в отношении Международного уголовного суда

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила обеспокоенность возможным закрытием Международного уголовного суда, считая, что это «принесет радость российскому президенту Владимиру Путину».

    По ее словам, прекращение работы МУС «станет радостью для президента России», передает РИА «Новости».

    Это заявление было сделано в контексте обострения международной напряженности вокруг работы суда.

    Бербок подчеркнула, что поддержка международного права и деятельность Международного уголовного суда являются приоритетами для Германии в области безопасности.

    Ранее президент США подписал указ, предусматривающий применение санкций против Международного уголовного суда. Международный уголовный суд выразил решительное осуждение этим санкциям и решил продолжить работу, несмотря на давление.

    В Кремле отметили, что Россия не признает Международный уголовный суд и считает санкции США против него «не своим делом».

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    8 февраля 2025, 23:41 • Новости дня
    Выход стран Балтии из БРЭЛЛ назвали ударом по себе

    Британский политик назвал ударом по себе выход стран Балтии из БРЭЛЛ

    Tекст: Максим Попов

    Прибалтийские страны, выйдя из международного электрического кольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), нанесли удар по самим себе, заявил лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен.

    «Страны Балтии бьют по своим же лицам», – заявил Кертен, подчеркивая, что данный шаг может нанести ущерб энергетической безопасности и стабильности прибалтийских государств, передает РИА «Новости».

    По его мнению, это решение может привести к увеличению цен на электроэнергию и зависимость от других источников.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Литва завершила процесс отключения от единой энергосистемы БРЭЛЛ и приступила к изолированной работе электросетей до синхронизации с ЕС, запланированной на 9 февраля.

    До этого Эстония, Латвия и Литва подготовили уведомление для России о выходе из единой энергосистемы. В Эстонии перед выходом из энергосистемы с Россией вышли из строя две ТЭС. Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы из-за выхода стран Балтии из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией.

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    9 февраля 2025, 05:26 • Новости дня
    Сержант четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска

    Tекст: Максим Попов

    Сержант Василий Мастюгин оставался незамеченным в тылу украинских войск и наносил удары по врагу, помогая освободить Дзержинск в ДНР.

    Как отметил командир штурмового отряда 132-й мотострелковой бригады 51-й армии подполковник Иван Шульга, сержант Василий Мастюгин, командир взвода штурмового подразделения, четыре дня оставался незамеченным в тылу ВСУ, передает ТАСС. Он выполнял задачу по уничтожению солдат противника при освобождении Дзержинска.

    Шульга рассказал, что задача штурмовой группы заключалась в закреплении на определенном участке. При перемещении группы противник использовал средства радиоэлектронной борьбы, в результате чего связь была потеряна. Однако, после восстановления сигнала Мастюгин вышел на контакт и сообщил, что находится в 500 метрах в тылу украинских позиций.

    Подполковник отметил, что во время пребывания в тылу противника, Мастюгин с помощью стрелкового вооружения наносил огневое поражение врагу, который не мог определить источник огня. Это позволило российским силам корректировать огонь в процессе перемещения украинских войск, что внесло значительный вклад в успех операции.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек. Как писала газета ВЗГЛЯД, одним из ключевых этапов освобождения города стал захват шахты «Торецкая».

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    9 февраля 2025, 00:56 • Новости дня
    Испанский журналист незаконно встретился с боевиками ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Журналист газеты Mundo Альберто Рохас нарушил границу России и сделал репортаж с бойцами ВСУ в Курской области.

    По информации Mundo, журналист газеты Альберто Рохас выехал из города Сумы в сопровождении украинских военных и пересек границу России, передает РИА «Новости». Целью его поездки было интервью с членами 'бригады 47' ВСУ в Курской области.

    В своем материале Рохас утверждает, что ему удалось пообщаться с украинскими военными по имени Юрий, Антон и Петро.

    Ранее суд заочно арестовал немецкого журналиста за незаконный репортаж в Курской области.

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    9 февраля 2025, 02:31 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о новых видах мошеннического спама

    Фишинг и поддельные акции стали самыми популярными видами мошеннического спама

    Tекст: Максим Попов

    Мошенники активно используют фишинг и поддельные акции как основные виды спама, чтобы похитить личные данные и установить вредоносное ПО, сообщил слен комитета по информационной политикен Госдумы Антон Немкин.

    По словам Немкина, наибольшую опасность представляет фишинг, целью которого является кража конфиденциальной информации, такой как логины, пароли и данные банковских карт, передает РИА «Новости». Немкин объяснил, что такие письма часто содержат тексты с предупреждением о возможной блокировке аккаунта, если не будут подтверждены данные, что создает у пользователя чувство срочности.

    Кроме того, как отметил депутат, мошенники активно рассылают письма с ложными акциями и скидками, которые могут содержать вредоносные вложения или ссылки, способные заразить устройство вирусами или перенаправить пользователя на фальшивые сайты. Среди популярных махинаций встречаются предложения быстро заработать, инвестиционные аферы и сомнительные медицинские товары.

    Спам также широко распространяется в мессенджерах и социальных сетях через фальшивые аккаунты. Мошенники предлагают перейти по ссылке ради получения «подарка» или решения вымышленной проблемы с аккаунтом. Эти сообщения становятся все более персонализированными, чтобы быть более убедительными для жертвы, подчеркнул депутат.

    Ранее президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов, исходящих с Украины и других недружественных стран.

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    9 февраля 2025, 05:03 • Новости дня
    Штурмовик рассказал о захвате шахты «Торецкая» в Дзержинске

    Tекст: Максим Попов

    Одним из ключевых этапов освобождения Дзержинска в ДНР стало взятие шахты «Торецкая», где ВСУ создали мощную систему укреплений, сообщил командир штурмового отряда Иван Шульга.

    Как отметил подполковник Шульга, операция началась с команды на освобождение города, после чего он принял решение о наступлении на боевых машинах пехоты с десантом, передает ТАСС.

    «Пробили первый рубеж обороны противника. Противник был ошеломлен, первые сутки не понимал, что произошло», – описал он начальную фазу операции. После успешного захвата шахты «Северная» и продвижения в частный сектор, штурмовики достигли микрорайона с многоэтажными зданиями.

    Здесь российские войска получили поддержку от огнеметной роты, что позволило им окончательно закрепиться в районе. Далее бойцы продвинулись к частному сектору, где, по словам Шульги, «под каждым деревом у противника был окоп или блиндаж». Несмотря на это, российские военнослужащие сумели выбить врага и дойти до шахты «Торецкая».

    Офицер подчеркнул, что шахта «Торецкая» представляла собой сложный оборонительный узел ВСУ. Противник ожидал атаки с правого фланга, имея там укрепленные позиции. Однако российские силы зашли неожиданным путем, что позволило им пробить брешь в укреплениях и занять стратегически важный район.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек.

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    8 февраля 2025, 23:18 • Новости дня
    Хинштейн предложил горячую линию для сообщений о мародерстве в Курской области

    Глава Курской области предложил создать горячую линию для борьбы с мародерством

    Tекст: Максим Попов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил создать дополнительную горячую линию для оперативного сообщения о мародерстве в приграничных районах.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выступил с предложением создать специальную горячую линию для оперативного реагирования на сообщения о мародерстве на приграничных территориях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

    По мнению Хинштейна, такая линия станет важным дополнением к уже существующей системе экстренных вызовов, позволяя эффективно предотвращать подобные преступления.

    В ходе встречи с жителями Кореневского, Хомутовского и Беловского районов он также сообщил о расширении перечня населенных пунктов, жители которых имеют право на получение сертификатов без оценки комиссий. Теперь этот список включает 162 пункта, тогда как в ноябре он составлял 154.

    Это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе, однако Хинштейн подчеркнул, что отзывать уже выданные сертификаты было бы неразумно.

    Также врио губернатора выразил уверенность, что в ближайшее время будут объявлены увеличенные суммы компенсационных выплат за утраченное имущество.

    Ранее президент Владимир Путин одобрил предложение Хинштейна о создании поселков в Курской области для жителей, потерявших жилье из-за действий ВСУ и не желающих жить в городе.

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    8 февраля 2025, 22:03 • Новости дня
    ВСУ обстреляли район с мирными жителями в Макеевке

    При обстреле жилого района в Макеевке погиб мирный житель

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ обстреляли центр Макеевки в ДНР, в результате чего пострадали мирные жители и повреждены жилые дома, говорится в сообщении СК по объединенной группировке войск.

    «В ходе осмотра установлено, что повреждения получили многоквартирные жилые дома, легковые автомобили, а также объекты гражданской инфраструктуры, в которых выбито остекление и разрушен фасад. Противник вел огонь по жилому кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника», – приводит ТАСС цитату Следкома.

    По данным ведомства, жертвой обстрела стал один мирный житель. Еще не менее трех человек, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Представители СК отметили, что информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

    На месте происшествия оперативно прибыли студенты-спасатели из регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они занимались сбором осколков и обеспечением защиты теплового контура поврежденных зданий.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела ВСУ центра Макеевки днем 8 февраля погибла молодая девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения. МИД призвал международные структуры осудить обстрел Макеевки. По словам официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, молчание международных структур в связи очередным терактом ВСУ сравнимо с соучастием в преступлениях.

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    9 февраля 2025, 03:32 • Новости дня
    Россиян предупредили о звонках мошенников от имени суда

    Tекст: Максим Попов

    На фоне увеличения случаев мошенничества, российские суды напомнили, что настоящие сотрудники никогда не запрашивают данные банковских карт или коды из смс, а звонят только для информирования о дате и месте судебных заседаний.

    Как сообщает РИА «Новости», в российских судах предупредили граждан о новой уловке мошенников. Злоумышленники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками суда, и пытались выманить данные банковских карт. «Сотрудники суда никогда не будут просить сообщать коды из смс, данные счетов, банковских карт или иные личные данные», – заявили в судопроизводственных органах.

    Представители российских судов подчеркнули, что никакие финансовые вопросы по телефону с сотрудниками суда не обсуждаются. Основная цель телефонных звонков от судов – это извещение участников процесса о дате, времени и месте судебных заседаний, а также сообщения о готовности к выдаче копий судебных решений или других документов.

    Сотрудники судов также могут уточнять иные организационные вопросы, связанные с участием граждан в заседаниях, говорится в заявлении.

    До этого газета ВЗГЛЯД писала, что МВД предупредило о призывах украинских спецслужб к преступлениям в России. Президент Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов, исходящих с Украины и других недружественных стран. В Госдуме рассказали о новых видах мошеннического спама.

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    9 февраля 2025, 00:41 • Новости дня
    При обстреле ДНР погиб мирный житель

    Украинские войска четыре раза обстояли территорию ДНР за сутки

    Tекст: Максим Попов

    В результате обстрелов украинскими войсками ДНР за последние сутки погиб один человек и пострадали десять, включая детей.

    Украинские войска за последние сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, отмечается в сообщении управления правительства республики в Telegram.

    В результате обстрелов было выпущено 11 боеприпасов на горловском и макеевском направлениях. При этом один человек погиб и десять, включая детей, получили ранения.

    До этого сообщалось, что ВСУ нанесли удары по селам Муром и Малиновка в Белгородской области.

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    9 февраля 2025, 06:50 • Новости дня
    В Приморье доставили тела вице-губернатора Ефремова и бойцов отряда «Тигр»

    Tекст: Максим Попов

    Тела вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова и бойцов «Тигра» прибыли в Приморье для прощания, которое пройдет в здании правительства края.

    Военный борт доставил в Приморский край тела вице-губернатора Сергея Ефремова и двух бойцов отряда «Тигр», Александра Иваровского и Сергея Дмитриева, сообщил в своем Telegram глава региона Олег Кожемяко.

    «Встретили наших героев. Сергей Ефремов, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев – на родной земле. Прощание состоится во вторник с 11.00 до 12.00 в здании правительства Приморского края», – написал Кожемяко.

    Напомним, 2 февраля машина командира приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова подорвалась на мине в зоне СВО, возвращаясь с боевого задания. 


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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Меркель: Нельзя допустить победы России

      Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности, призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

    • График примирения России и Украины

      Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

    • Зеленский отдает недра Украины США

      Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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