Генконсульство оформило документы для оставленной в Антальи новорожденной

Генконсульство России в Анталье оформило документы для возвращения девочки в Россию

Tекст: Максим Попов

По словам генерального консула России в Анталье Сергея Ветрика, диппредставительство активно работает над возвращением в Россию девочки, которую мать оставила в аэропорту турецкого курорта, передает РИА «Новости».

Для этого ребенку оформлены гражданство России, свидетельство о рождении и загранпаспорт. Генконсульство также оказывает содействие профильным российским органам для успешного возвращения маленькой россиянки на Родину, сказал дипломат.

Напомним, инцидент произошел 13 октября, когда Екатерина Бурназкина родила в туалете аэропорта Антальи и оставила новорожденного в унитазе. После этого она вместе с матерью попыталась сбежать в Россию. Однако младенца обнаружили, а женщин задержали, не позволяя им сесть на рейс.

До этого стало известно, что турецкий суд оставил Бурназкину под стражей до 19 февраля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие власти возбудили уголовное дело по статье об оставлении ребенка в опасности.

Ранее сообщалось, что россиянка Екатерина Бурназкина и ее мать предстанут перед турецким судом, причем экстрадиция в Россию пока не рассматривается.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о наличии достаточного числа кандидатов в опекуны для ребенка.