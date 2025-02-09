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Ирак и Марокко отвергли план переселения палестинцев из Газы
Ирак и Марокко назвали неприемлемым план переселения палестинцев из сектора Газа
Багдад и Рабат считают недопустимым план переселения палестинцев из сектора Газа, опасаясь, что это сведет палестинскую проблему к вопросу о беженцах, заявил глава МИД Ирака рака Фуад Хусейн после встречи со своим марокканским коллегой.
«Этот план представляет собой реальную опасность, несет риск того, что сводит палестинскую проблему только к вопросу о беженцах», – приводит ТАСС слова Хусейна. По его мнению, этот план «способен создать проблемы для Египта и Иордании».
Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил о возможности переселения палестинцев из сектора Газа в другие страны региона, включая Иорданию и Египет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эта инициатива вызвала резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал ее неприемлемой. В то же время госсекретарь Марко Рубио заявил, что предложения Трампа по сектору Газа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что можно считать мирной инициативой.