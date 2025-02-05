Госдеп пояснил предложение Трампа о переселении палестинцев из Газы

Tекст: Максим Попов

Марко Рубио, госсекретарь США, в ходе пресс-конференции в Гватемале заявил, что слова президента Дональда Трампа о секторе Газа следует воспринимать как выражение готовности Вашингтона участвовать в восстановлении территории и разминировании неразорвавшихся боеприпасов, передает ТАСС. По его словам, это предложение не является враждебным шагом, а, напротив, демонстрирует великодушие.

Рубио подчеркнул, что в секторе Газа остаются неразорвавшиеся боеприпасы, и их обезвреживание станет сложной задачей. Он отметил, что палестинцы не смогут безопасно жить в регионе до окончания работ по разбору завалов и разминированию. Если предложение Трампа будет принято, детали восстановления необходимо будет проработать с международными партнерами.

Госсекретарь добавил, что сектор Газа понес серьезные разрушения, и для его реконструкции потребуются миллиарды долларов. В некоторых районах проживание невозможно как в текущем моменте, так и в обозримом будущем, отметил он.

Напомним, накануне Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, включая Иорданию и Египет. Инициатива американского лидера вызвала резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею Трампа о переселении палестинцев неприемлемой.