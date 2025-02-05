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Госдеп пояснил предложение Трампа о переселении палестинцев из Газы
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения Дональда Трампа по сектору Газа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что потребует значительных затрат.
Марко Рубио, госсекретарь США, в ходе пресс-конференции в Гватемале заявил, что слова президента Дональда Трампа о секторе Газа следует воспринимать как выражение готовности Вашингтона участвовать в восстановлении территории и разминировании неразорвавшихся боеприпасов, передает ТАСС. По его словам, это предложение не является враждебным шагом, а, напротив, демонстрирует великодушие.
Рубио подчеркнул, что в секторе Газа остаются неразорвавшиеся боеприпасы, и их обезвреживание станет сложной задачей. Он отметил, что палестинцы не смогут безопасно жить в регионе до окончания работ по разбору завалов и разминированию. Если предложение Трампа будет принято, детали восстановления необходимо будет проработать с международными партнерами.
Госсекретарь добавил, что сектор Газа понес серьезные разрушения, и для его реконструкции потребуются миллиарды долларов. В некоторых районах проживание невозможно как в текущем моменте, так и в обозримом будущем, отметил он.
Напомним, накануне Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, включая Иорданию и Египет. Инициатива американского лидера вызвала резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею Трампа о переселении палестинцев неприемлемой.