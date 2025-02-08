С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.16 комментариев
Суд запретил Tagesspiegel распространять ложь об Усманове
Земельный суд Гамбурга запретил Tagesspiegel публиковать ложные обвинения об Усманове
Земельный суд Гамбурга принял решение в пользу Алишера Усманова, запретив изданию Tagesspiegel распространять ложные утверждения, касающиеся его активов и налогового статуса в Германии.
Как сообщает ТАСС, Земельный суд Гамбурга запретил немецкому изданию Tagesspiegel распространять ряд ложных утверждений о бизнесмене Алишере Усманове. В ноябре 2024 года издание опубликовало статью, содержащую необоснованные обвинения в адрес Усманова, включая утверждения о якобы принадлежащих ему активах в Германии и его налоговом статусе.
Представитель Усманова заявил, что после получения запроса от адвоката бизнесмена, издание удалило статью, но отказалось воздерживаться от дальнейшего распространения этих утверждений. Это привело к подаче заявления о судебном запрете, которое было удовлетворено судом без проведения устного слушания. Суд также запретил Tagesspiegel утверждать, что Усманов приобретал активы нечестным путем и распространять информацию о якобы принадлежащей ему недвижимости и яхте.
Суд посчитал эти утверждения нарушающими личные права Усманова, так как они содержат недоказанные факты или оценочные суждения без подтверждений. Нарушение запрета может привести к штрафу до 250 тыс. евро за каждый случай или административному аресту. Представитель Усманова подчеркнул, что решение суда подтверждает шаткость подхода властей ЕС к санкциям против бизнесмена.
Решение суда требует от Совета ЕС учитывать его в рамках обоснования санкций в отношении Усманова. Однако, по словам представителя, Совет ЕС пока не готов пересмотреть свои действия, предпочитая менять формальные обоснования санкций, не учитывая решения суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Германский журналист Ханс-Йоахим Зеппельт признал недостоверность своих утверждений о систематическом подкупе судей в Международной федерации фехтования, связанных с Алишером Усмановым; в Германии закрыли дело против Усманова; Усманова переизбрали президентом Международной федерации фехтования.