30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.4 комментария
Усманова переизбрали президентом Международной федерации фехтования
Россиянин Алишер Усманов избран президентом Международной федерации фехтования, получив 120 голосов на выборах, проходивших в Ташкенте, опередив президента Шведской федерации фехтования Отто Дракенберга.
Алишер Усманов был вновь избран президентом Международной федерации фехтования (FIE) на выборах в Ташкенте, передает ТАСС. Усманов получил поддержку 120 делегатов, тогда как его единственный соперник, президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг, заручился лишь 26 голосами.
Усманов, которому 71 год, занимал пост президента FIE с 2008 года. 1 марта 2022 года он добровольно приостановил свои полномочия на данной позиции. Выборы в Ташкенте стали возможностью для Усманова вернуться на пост главы организации и продолжить работу в этой международной спортивной структуре.
Ранее немецкий журналист Ханс-Йоахим Зеппельт признал недостоверность своих утверждений о подкупе судей в Международной федерации фехтования, связанных с Алишером Усмановым.