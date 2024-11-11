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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Противостоять Западу – значит создавать новую культуру

    Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян «План Трампа» пробивает окно Овертона по Украине

    Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.

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    11 ноября 2024, 13:08 • Новости дня

    Журналист Зеппельт признал ложность обвинений против Усманова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Германский журналист Ханс-Йоахим Зеппельт признал недостоверность своих утверждений о систематическом подкупе судей в Международной федерации фехтования, связанных с Алишером Усмановым.

    Зеппельт подписал заявление о прекращении противоправных действий и отказался от распространения ложных обвинений, сообщили в пресс-службе Усманова, передает ТАСС.

    Журналист также выразил готовность нести ответственность в случае нарушения своих обязательств.

    Напомним, немецкий телеканал ARD обвинил Алишера Усманова в создании «системы подкупа судей» на Олимпиаде в Париже, но Усманов выиграл судебное разбирательство против этого телеканала. Также бизнесмен направил жалобу на журналиста ARD Хайо Зеппельта с обвинением в клевете и наговоре.

    10 ноября 2024, 17:13 • Новости дня
    Молдавия озвучила новое требование к «Газпрому»

    Молдавия потребовала от Газпрома ясности по поставкам газа

    Молдавия озвучила новое требование к «Газпрому»
    @ Aurel Obreja/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Молдавия обратилась к российской компании «Газпром» с просьбой заранее прояснить ситуацию по поставкам газа на январь следующего года, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.

    Он подчеркнул, что если Газпром не зарезервирует мощности на январь, то ясность по новому транзитному контракту через Украину появится только в последний день года, передает РИА «Новости».

    Парликов отметил, что хотел бы получить эту информацию раньше, чтобы у республики была возможность организовать альтернативные маршруты поставок. Он также сообщил, что направил в Газпром письмо с предложениями на случай приостановки украинского транзита, однако ответа пока не последовало.

    В настоящее время российский газ поступает в Европу по двум маршрутам: через «Балканский поток» и украинский коридор. По первому маршруту газ из «Турецкого потока» идет через Болгарию и Сербию, попадая в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, а также на внутренний рынок Сербии и в Венгрию. Второй маршрут снабжает газом Словакию и Приднестровье, с дальнейшей транспортировкой в Австрию и Италию. Оба маршрута ежегодно прокачивают примерно по 14-15 млрд кубометров газа.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что поскольку сам Газпром является акционером «Молдовагаза», он несет ответственность за долги Молдавии перед российским газовым холдингом.

    В августе Молдавия предложила выплатить Газпрому 8,6 млн долларов, с чем российская сторона категорически не согласна. Российский холдинг назвал позицию Молдавии необоснованной.

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    10 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американская газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что президент России Владимир Путин и избранный глава американского государства Дональд Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.

    По версии Washington Post, Трамп призвал Путина «не обострять» ситуацию на Украине, а также подчеркнул присутствие значительного военного контингента США в Европе, передает РБК.

    Источники сказали, что Путин и Трамп якобы обсуждали путь к миру на континенте. При этом Трамп, по версии газеты, выразил готовность к дальнейшему диалогу с целью «скорейшего» урегулирования конфликта на Украине.

    Как пишет Washington Post, в Киеве знали о переговорах и не возражали. Источники издания пояснили, что на Украине «давно поняли» – Трамп намерен взаимодействовать с Путиным для дипломатического решения конфликта.

    WP указывает, что прежде в частном порядке Трамп давал понять, что поддержал бы соглашение, при котором Россия сохранит за собой часть освобожденной территории, и во время телефонного разговора с Путиным он вкратце затронул вопрос о территориях, передает ТАСС.

    Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.

    Напомним, эксперты уже отмечали, что телефонный разговор Путина и Трампа действительно может состояться в ближайшее время. Сам российский лидер говорил, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако, по его мнению, инициатива в налаживании отношений между Россией и США должна исходить от Штатов.

    Как сообщалось, помощник Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность. Однако штаб Трампа дистанцировался от заявлений Ланзы. По информации Washington Post, в частной беседе Трамп рассказывал, что может завершить конфликт на Украине, если надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


    Результаты


    Коментарии (33)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    10 ноября 2024, 16:56 • Новости дня
    NYT: Разведка США пессимистично оценивает перспективы ВСУ в Курской области

    Разведка США пессимистично оценила перспективы Украины в Курской области

    NYT: Разведка США пессимистично оценивает перспективы ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская разведка считает, что Россия усиливает свои позиции в Курской области и Донбассе, что снижает шансы Украины на успех в этих регионах, пишет The New York Times.

    Как сообщает The New York Times, разведка США выражает обеспокоенность в связи с нарастающей мощью российских войск в Курской области и Донбассе. По данным издания, «российские военные собрали 50 тыс. солдат, включая северокорейских военнослужащих, готовясь начать наступление с целью вернуть территорию, захваченную Украиной в Курской области».

    В публикации отмечается, что российской армии удалось сохранить силы в Донбассе, что позволило ей действовать на нескольких фронтах одновременно.

    «Некоторые американские военные и разведчики все более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины», – отмечает авторы материала. По их словам, «Россия неуклонно набирает силу» как в Курской области, так и в Донбассе. При этом «Украина все еще имеет сильную оборону в Курской области и может удержаться, по крайней мере, какое-то время», – добавляют источники издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ Александр Сырский и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, руководитель Европейского командования вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи обсудили ситуацию на фронте в зоне российской специальной военной операции на Украине.

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    11 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Российские войска вошли в Курахово, идут ожесточенные бои
    Российские войска вошли в Курахово, идут ожесточенные бои
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские штурмовые отряды вошли в восточную часть города Курахово в ДНР, где сейчас идут ожесточенные бои, сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    «Там сейчас идут ожесточенные бои», – сказал Рогов РИА «Новости».

    Курахово располагается в западной части ДНР, в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение, так как является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

    Ранее источник сообщал, что ВС России начали активно сжимать клещи вокруг украинских сил в Курахово, охватывая город с трех сторон. До этого российские войска зашли в село Трудовое к югу от Курахово в ДНР.

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    11 ноября 2024, 07:49 • Новости дня
    ФСБ предотвратила угон вертолета ВКС спецслужбами Украины

    ФСБ сорвала операцию ГУР Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1 России

    ФСБ предотвратила угон вертолета ВКС спецслужбами Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ России раскрыла и предотвратила операцию украинских спецслужб по угону российского вертолета Ми-8МТПР-1, что позволило нанести удары по позициям ПВО и подразделений ВСУ.

    Как передает ТАСС, Федеральная служба безопасности России пресекла операцию Главного управления разведки министерства обороны Украины, направленную на угон вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что операция украинской разведки была раскрыта и предотвращена.

    Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать одного из российских военных летчиков, чтобы угнать воздушное судно на территорию, контролируемую ВСУ. Однако в результате оперативной игры, проведенной российскими контрразведчиками, удалось вскрыть позиции средств противовоздушной обороны Украины и места дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

    ФСБ заявила, что по раскрытым позициям были нанесены эффективные огневые удары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году похитил российский военный вертолет Ми-8 и перегнал его на Украину, уехал в Испанию с разрешения украинских властей, а директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов стал моральным трупом, когда только планировал это преступление.

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    10 ноября 2024, 14:44 • Новости дня
    В Мексике археологи обнаружили храм с вратами в загробный мир
    В Мексике археологи обнаружили храм с вратами в загробный мир
    @ Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Археологи исследовали подземные туннели в древнем мексиканском городе Митла, которые сапотеки считали входом в загробный мир, где глубина некоторых туннелей достигает 30 м, сообщили СМИ.

    Как пишет Daily Mail, археологи раскопали подземные туннели в древнем мексиканском городе Митла, который когда-то был центром культа сапотекского бога смерти Питао Безелао. Отмечается, что исследования 2023 года показали, что под церковью Сан-Пабло, построенной на руинах одного из важных храмов сапотеков, находятся туннели, глубина которых достигает 30 метров. Основатель проекта ARX Марко Вигато сообщил, что они могут быть входом в так называемый Лиобаа, подземный мир сапотеков, передает РБК.

    Вигато отметил, что сапотеки верили в существование подземного лабиринта под Митлой, считая его входом в загробный мир. «Сапотеки верили, что пещеры и подземный лабиринт под Митлой являются входом в подземный мир, или Лиобаа. По этой причине Митла была центром культа Питао Безелао, сапотекского бога смерти и подземного мира, и на протяжении столетий была кладбищем сапотекских королей и верховных жрецов», – рассказал он.

    В XVI веке испанцы вторглись в Митлу, разрушив город. Однако в своей работе XVII века «Geografica Descripcion» испанский священник Франсиско де Бургоа упомянул, что под Митлой находятся огромные пещеры, которые называл «задней дверью ада». Эти пещеры были священным местом для сапотеков, поскольку считались главными воротами в мир мертвых.

    Ранее сообщалось, что на востоке Китая археологи обнаружили более 300 древних гробниц.

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    10 ноября 2024, 20:16 • Новости дня
    Законопроект о состоянии войны на Украине исчез с сайта Рады

    Законопроект об объявлении на Украине состояния войны исчез с сайта Рады

    Tекст: Ольга Иванова

    Законопроект об объявлении на Украине военного положения, внесенный Владимиром Зеленским, исчез с сайта Рады, заявил депутат Александр Дубинский.

    Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что законопроект № 7114 об объявлении на Украине состояния войны исчез с официального сайта Рады, передает ТАСС.

    Дубинский уточнил, что направил запрос спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку с просьбой выяснить, куда пропал документ. «Простой запрос, куда исчез с сайта Рады законопроект № 7114 от 24 февраля 2022 года об объявлении на Украине состояния войны», – написал он.

    Ранее украинский юрист Владимир Бойко сообщал, что на сайте Рады есть законопроекты №7113 (проект закона «Об утверждении указа президента Украины о всеобщей мобилизации») и №7115 (проект закона «Об одобрении указа президента Украины об использовании ВСУ и других военных формирований»).

    Бойко отметил, что в архивах Сети законопроект №7114 сохранился, там он называется «Проект закона об объявлении состояния войны», однако на сайте Рады документа нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 ноября Зеленский утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней.

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    10 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    Экс-главком НАТО счел потерю территорий «не худшим сценарием» для Украины
    Экс-главком НАТО счел потерю территорий «не худшим сценарием» для Украины
    @ Panayiotis Tzamaros/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис в эфире CNN заявил, что возможное давление Дональда Трампа на Россию и Украину может привести к тому, что Киев уступит часть территорий, но получит «реальный путь в НАТО» в течение трех-пяти лет.

    «Я думаю, что он (Дональд Трамп) окажет давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров, и это будет похоже на окончание Корейской войны. (Президент России Владимир) Путин, к сожалению, в конечном итоге останется с примерно 20% территории Украины, той частью, которую он сейчас контролирует», – цитирует Ставридиса РБК.

    Он выразил мнение, что Украина получит «реальный путь в НАТО» в течение трех-пяти лет. Ставридис подчеркнул, что это не самый худший сценарий для Украины, учитывая развитие событий. Он также напомнил, что урегулирование должно быть согласовано украинцами и россиянами, а не навязано США. Ожидается, что переговоры о прекращении огня и возможном урегулировании займут месяцы, а вступление Украины в НАТО может произойти через несколько лет.

    Экс-главком НАТО также отметил, что готов поддержать Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира, если тот сможет выполнить свое обещание завершить конфликт на Украине за один день.

    Ранее сообщалось, что Трамп разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля.

    Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются, заявили в Кремле.

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    10 ноября 2024, 17:51 • Новости дня
    СК ищет девушек, пошутивших о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Ольга Иванова

    Следственный комитет начал проверку видеозаписи, где две девушки, предположительно, оправдывают теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший в марте.

    Как сообщает РИА «Новости», Следственный комитет Российской Федерации начал процессуальную проверку по факту опубликованного в интернете видео. На нем две девушки, как предположительно установили следователи, допускают публичное оправдание терроризма, затрагивая события мартовской трагедии в «Крокус Сити Холле».

    В пресс-службе подмосковного Главного следственного управления СК РФ уточнили, что следователь следственного отдела по городу Красногорску организовал процессуальную проверку по данному факту. «Следствие на данный момент устанавливает личности девушек, заснятых на видеозаписи», – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям, находившимся в здании, и подожгли зал. В результате погибли 145 человек, а само здание полностью сгорело. Потерпевшими в результате теракта в «Крокусе» признали более 1,7 тыс. человек.

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    10 ноября 2024, 16:26 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео удара «Солнцепека» по ВСУ в Харьковской области

    Опубликовано видео удара «Солнцепеком» по укрытию ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Минобороны России представили кадры удара тяжелой огнеметной системы по скоплению украинских сил в Харьковской области, что привело к уничтожению живой силы противника.

    Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлено поражение украинских сил в Харьковской области. На кадрах ведомства видны взрывы, свидетельствующие о попадании боеприпасов по целям, сообщает РИА «Новости».

    Согласно заявлению ведомства, военнослужащие группировки «Север» в ходе разведывательной операции обнаружили скопление украинских войск в укрытии. Для нанесения удара была использована тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли значительное поражение украинским подразделениям, уничтожив свыше 25 военнослужащих и несколько единиц техники в Харьковской области.

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    11 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    Шольц ответил на слова Маска об «Олафе-шуте»

    Шольц в ответ на слова Маска об «Олафе-шуте» указал на статус предпринимателя

    Шольц ответил на слова Маска об «Олафе-шуте»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска, который назвал главу немецкого правительства «шутом».

    После распада в Германии правящей коалиции Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Olaf ist ein Narr». Это можно перевести с немецкого как «Олаф – шут» (или «глупец»), передает ТАСС со ссылкой на ARD.

    «Это делает мне честь», – заявил Шольц с иронией. При этом он сказал, что не станет комментировать высказывания «технологических миллиардеров». Шольц подчеркнул, что Маск «не является главой государства», хотя иногда и может показаться, что технологические компании обладают большим влиянием, чем страны.

    Напомним, правящая коалиция Германии распалась. Шольц заявил о возможности вынесения вопроса о вотуме доверия своему правительству на обсуждение Бундестага до 25 декабря, несмотря на ранее озвученные планы сделать это в январе.

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    10 ноября 2024, 17:34 • Новости дня
    Shaman выразил соболезнования в связи со смертью своего пресс-секретаря

    Shaman написал прощальный пост о смерти Антона Коробкова-Землянского

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певец Shaman выразил соболезнования по поводу смерти своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского, который скончался в Москве в возрасте 40 лет.

    Shaman опубликовал прощальный пост в своем Telegram-канале, посвященный смерти его пресс-секретаря. Певец сопроводил пост фотографией покойного и выразил глубокие соболезнования, написав: «Царствие Небесное тебе, мой друг!».

    Напомним, в воскресенье ушел из жизни Антон Коробков-Землянский, руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы и пресс-секретарь артиста Shaman.

    Предварительная причина смерти Коробкова-Землянского – сердечно-сосудистая недостаточность, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

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    11 ноября 2024, 00:44 • Новости дня
    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа

    Пресс-секретарь МИД Украины Тихий опроверг заявление WP об отношении Киева к сообщению о разговоре Путина и Трампа

    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление Washington Post о том, что Киев не возражал против якобы состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и избранного главы американского государства Дональда Трампа, не соответствует действительности, так как Украину о звонке не предупреждали, сообщил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий.

    «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности», – приводит слова Тихого РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Тихий заявил, что в связи с этим Киев не мог выразить поддержку или озвучить возражения по данному вопросу.

    Напомним, Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Путин и Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор. По версии издания, стороны обсуждали ситуацию на Украине, причем в Киеве знали о переговорах и не возражали.

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    10 ноября 2024, 14:27 • Новости дня
    В Кремле назвали отличие Трампа от действующей администрации США

    Песков заявил, что заявления Трампа о мире выгодно отличают его от Байдена

    В Кремле назвали отличие Трампа от действующей администрации США
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о мире выгодно отличают его от действующей администрации в Вашингтоне.

    «По крайней мере, он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России. И это его выгодно отличает от действующей администрации. Что будет дальше – трудно сказать», – заявил Песков в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    По мнению Пескова, президентские выборы в США вряд ли окажут значительное влияние на будущее мировое устройство. «Тенденции, которые доминируют сейчас, окажут влияние», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Песков считает, что рассуждения о том, дадут ли Трампу в ближайшем будущем возможность выстраивать отношения с Россией, лучше оставить экспертам. Москва намерена продолжать следовать своим планам по достижению поставленных целей, подчеркнул он. «Мы можем сколько угодно рассуждать об этом, но, наверное, лучше этот хлеб оставить американистам и политологам. Мы можем только смотреть, что будет», – сказал Песков.

    В субботу агентство Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля, уделяя внимание ядерной программе Ирана и ситуации на Украине.

    Ранее Песков отметил, что высказывание победившего на выборах США Дональда Трампа о том, что украинский конфликт можно завершить за сутки, несколько преувеличено.

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    10 ноября 2024, 17:39 • Новости дня
    Сбой геопозиции «перенес» жителей Киевской области в Шереметьево

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители северной части Киевской области столкнулись со сбоем геопозиции, в результате которого их местоположение определилось в районе аэропорта Шереметьево под Москвой, пишет издание «Страна».

    Издание сообщило о проблемах с геопозицией у жителей северной части Киевской области, которые на данный момент определяются в районе аэропорта Шереметьево под Москвой. Такое явление не новое, ранее геопозиция перемещалась в другие районы, включая Белоруссию и Россию.

    На сбой геопозиции обратили внимание пользователи, а также журналисты издания, которые сопроводили наблюдения скриншотом.

    В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Ранее Собянин заявил, что восемь беспилотников, направлявшихся на Москву, были сбиты силами ПВО Министерства обороны в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна, а также силами ПВО Министерства обороны России были сбиты три беспилотника в городских округах Раменское и Коломна.

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    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

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    Зеленский ищет способы сохранить «пособие» от США

    «Через 38 дней вы потеряете свое пособие». Такой прогноз сын Дональда Трампа озвучил в адрес Владимира Зеленского на фоне масштабной дискуссии о вариантах завершения конфликта на Украине. В то же время ВСУ предприняли массированную дрон-атаку на Подмосковье – и тем самым, как считают эксперты, Зеленский послал Трампу-старшему сигнал: за свое «пособие» он еще поборется. Подробности

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    «Породить монстра-бактерию может каждый из нас»

    «Следует избегать назначения антибиотиков при ОРВИ и других неочевидных показаниях, а также при простой диарее. Иначе рано или поздно выработается резистентность». Врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал, почему эффективность антибиотиков в последнее время резко снизилась и что в борьбе с этим опасным явлением может сделать каждый из нас. Подробности

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    Победа Трампа вызвала в Прибалтике приступ паники

    Самые мелкие и в то же время наиболее русофобски настроенные вассалы США – элиты стран Прибалтики – потрясены избранием Трампа новым хозяином Белого дома. «Исход выборов в США ужасный», заявляют они. В Прибалтике делали ставку совсем на другого кандидата. Что так пугает прибалтийских лидеров в Трампе и какое отношение это имеет к судьбе русских Прибалтики? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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