При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.3 комментария
Журналист Зеппельт признал ложность обвинений против Усманова
Германский журналист Ханс-Йоахим Зеппельт признал недостоверность своих утверждений о систематическом подкупе судей в Международной федерации фехтования, связанных с Алишером Усмановым.
Зеппельт подписал заявление о прекращении противоправных действий и отказался от распространения ложных обвинений, сообщили в пресс-службе Усманова, передает ТАСС.
Журналист также выразил готовность нести ответственность в случае нарушения своих обязательств.
Напомним, немецкий телеканал ARD обвинил Алишера Усманова в создании «системы подкупа судей» на Олимпиаде в Париже, но Усманов выиграл судебное разбирательство против этого телеканала. Также бизнесмен направил жалобу на журналиста ARD Хайо Зеппельта с обвинением в клевете и наговоре.