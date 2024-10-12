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Bild: Усманов подал жалобу в прокуратуру на журналиста из ARD
Bild: Бизнесмен Усманов обвинил журналиста ARD Зеппельта в клевете за обвинения в подкупе судей
Российский бизнесмен Алишер Усманов направил жалобу на журналиста ARD Хайо Зеппельта с обвинением в клевете и наговоре после его репортажа о подкупе судей, сообщает Bild.
Отмечается, что Усманов подал заявление в прокуратуру Кельна против журналиста Зеппельта, обвиняя его в клевете, передает ТАСС.
Предприниматель возмущен репортажем, в котором тот обвинил его в подкупе судей на Олимпийских играх. Речь идет о репортаже от 4 августа, в котором утверждалось, что Усманов предлагал 5 тыс. евро за фехтовальные состязания.
Бизнесмен заверил, что намерен добиться уголовного преследования Зеппельта.
«Эти инсинуации заслуживают уголовной ответственности», - отметил адвокат Усманова Йоахим Штайнхефель.
В данный момент в прокуратуре Кельна пока не подтвердили получение заявления.
При этом представитель прокуратуры Ульрих Бремер сообщил газете Bild, что заявление еще не поступило в систему данных. Он уточнил, что после получения оно будет рассмотрено на предмет наличия оснований для расследования.
Зеппельт в свою очередь заявил, что не осведомлен о заявлении Усманова и не получал уведомлений от властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий телеканал ARD обвинил Алишера Усманова в создании «системы подкупа судей» на Олимпиаде в Париже, но Усманов выиграл судебное разбирательство против этого телеканала.