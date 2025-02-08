В СПЧ отреагировали на поручение Путина сделать доступнее зарубежные лекарства

Член СПЧ Власов: В России взялись за решение проблемы по доступности инновационных зарубежных лекарств

Tекст: Андрей Резчиков

«То, что президентом поручено заниматься доступностью инновационных лекарств, пока не производимых в нашей стране, означает, что мы будем двигаться в этом направлении», – отметил член СПЧ Ян Власов, сопредседатель Всероссийского Союза пациентов, врач-невролог.

Собеседник добавил, что в соответствующую комиссию, которая будет образована при Общественной палате, должны войти представители пациентского сообщества. «Должны быть выработаны механизмы представительского включения. В следующую среду, 12 февраля, предполагается заседание Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения. Я намерен обсудить на нем этот вопрос», – сообщил спикер.

По словам эксперта, пул пациентов, которым необходимы недоступные сейчас лекарства, расширяется. «Каждый год прирастает более сотни новых видов орфанных (редких) заболеваний. Но наука идет вперед, совершенствуются методы диагностики и лечения. Мы становимся более ответственными и просвещенными относительно нашего здоровья», – добавил Власов.

Россия – это социальное государство. Ежегодно только по программе «14 высокозатратных нозологий» (ВЗН) «в прямом смысле от смерти спасается более 250 тыс. человек». «Поэтому количество пациентов и потребность в лекарствах будет увеличиваться, это естественные процессы», – подчеркнул врач.

Власов напомнил, что согласно Конституции РФ, все равны, но в приоритете борьба с инфекционными, хроническими и социально значимыми заболеваниями. «Но здесь возникает вопрос – а только ли лекарствами можно решать эти проблемы? Для лечения новых орфанных заболеваний нам каждый год нужно было бы дополнительно выделять 40 млрд рублей. Поэтому нужна прежде всего профилактика, которая начинает развиваться», – считает сопредседатель Всероссийского Союза пациентов, добавив, что государству нужно вкладываться в науку, диспансеризацию и возвращать контроль над санаторно-курортными технологиями.

В блоке поручений президента по вопросам здравоохранения Власов также отметил оказание плановой медпомощи бездомным. «Бездомные – это люди, которые ранее были полноценными гражданами страны, но из-за огромного количества махинаций и экономических коллизий, из-за неустройства в жизни оказались на очень низком социальном уровне. Президент сказал, что неважно, где живет человек. Любой гражданин на территории РФ должен получать адекватную медицинскую помощь. Следуя этим словам, мы обязаны оказывать эту помощь. Внимание этой группе населения соответствует запросам общества», – подчеркнул член СПЧ.

На этой неделе Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года.

Целый блок поручений посвящен вопросам здравоохранения. В частности, президент поручил Минздраву представить предложения о совершенствовании условий допуска иностранных инновационных лекарств на российский рынок, включив представителей общественных пациентских организаций в комиссию по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

Кроме того к 1 июля правительству поручено предусмотреть возможность оказания бездомным гражданам плановой медпомощи по месту их пребывания. Такая помощь должна оказываться даже при отсутствии у людей документов, удостоверяющих личность, полиса обязательного медицинского страхования, страхового номера индивидуального лицевого счета.