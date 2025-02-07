Мать убитого в Калининградской области мальчика задержали как подозреваемую

Мать убитого отчимом мальчика задержали за истязание и оставление детей в опасности

Tекст: Дарья Григоренко

Женщина подозревается в истязании своих детей, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и оставлении в опасности. С ней проводятся необходимые следственные действия, передает ТАСС.

По данным следственного управления СК РФ по Калининградской области, в отношении 30-летней жительницы Черняховска возбуждены три уголовных дела. Она обвиняется по статьям 117 (истязание), 125 (оставление в опасности) и 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ.

В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Следователи продолжают работать над выяснением всех обстоятельств, связанных с гибелью мальчика.

В среду ленинградский районный суд Калининграда арестовал мужчину на два месяца по обвинению в убийстве семилетнего мальчика в городе Черняховске. Ранее сообщалось, что в отношении отчима семилетнего мальчика, убитого в городе Черняховске в Калининградской области, заведено второе уголовное дело.

Напомним, тело семилетнего мальчика, пропавшего в начале февраля в Черняховске, нашли в болотистой местности города, после чего задержали 42-летнего отчима по подозрению в его убийстве.