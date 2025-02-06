Tекст: Мария Иванова

На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны в районах Волчанска и Охримовки Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

ВСУ потеряли более 25 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, также был уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Песчаного, Новой Кругляковки, Зеленого Гая, Загрызово Харьковской области, Шандриголово, Новоего, Ямполовки и Колодезей Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, танк, пять бронемашин, в том числе три американских бронетранспортера М113, пять орудий полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Предтечино, Катериновка, Орехово-Василевка, Николаевка, Зеленовка, Сухие Ялы и Часов Яр ДНР. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, самоходная артиллерийская установка и склад боеприпасов.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, пяти механизированных, егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины рядом с Дружбой, Щербиновкой, Удачным, Новопавловкой, Тарасовкой, Дзержинской, Водяным Вторым и Котлино ДНР. Противник потерял свыше 505 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе американский БМП Bradley и семь артиллерийских орудий, в том числе самоходную артиллерийскую установку западного производства.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой, трех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах Бурлацкое, Новоселка, Новополь и Ровнополь ДНР. Потери ВСУ при этом составили до 135 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ в районах Щербаки Запорожской области, Днепровское, Янтарное и Никольское Херсонской области. Противник потерял до 45 военнослужащих и безэкипажный катер.

Напомним, накануне российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области, а в начале февраля освободили Крымское в ДНР.

Кроме того, ВС России нанесли поражение украинским военным аэродромам.