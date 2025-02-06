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    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп демонстративно завершает однополярный мир

    Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

    0 комментариев
    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как борясь со злом не умножить зло

    Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.

    14 комментариев
    6 февраля 2025, 09:23 • Новости дня

    Производителя двигателей для F-16 обязали выплатить бойцу ВС России 1 млн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Американская компания Pratt & Whitney обязана выплатить 1 млн рублей российскому военнослужащему Николаю за неуплату аренды машин при уходе с российского рынка.

    Известно, что Николай работал в российской организации, которая предоставляла машины в аренду компании из США, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канале Mash.

    Уходя с российского рынка, Pratt & Whitney не выплатила арендную плату, что и стало причиной судебного разбирательства.

    Суд постановил выплатить общий долг в размере 2 млн рублей российским предпринимателям, занимающимся арендой машин.

    Бывшие коллеги по бизнесу пообещали Николаю половину этой суммы – 1 млн рублей – в качестве компенсации за его работу.

    Pratt & Whitney, основанная в 1925 году, является подразделением RTX Corporation и специализируется на производстве авиационных двигателей как для гражданской, так и военной авиации.

    Компания известна своими инновационными решениями, включая разработку турбовентиляторного двигателя с редуктором, который значительно улучшает эффективность и снижает шумовые выбросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет F-16 Fighting Falcon – американский однодвигательный реактивный истребитель четвертого поколения. Создан для завоевания превосходства в воздухе, универсален и недорог. Является носителем ядерного оружия. Остается одним из самых распространенных истребителей в мире. Благодаря ряду модернизаций эффективно действует совместно с машинами пятого поколения.

    3 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США

    Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах с Украины взамен на помощь США

    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона, сообщил пул Белого дома.

    В сообщении пула Белого дома отмечается, что Трамп заявил о намерении страны получить редкоземельные металлы с Украины в рамках сотрудничества, которое предполагает оказание помощи Украине, передает ТАСС

    «Я хочу обеспечить наличие редкоземельных металлов. Мы даем миллиарды долларов. У них отличные редкоземельные металлы. А я хочу обеспечить редкоземельные металлы. И они этого хотят», – заявил Трамп журналистам.

    Трамп также отметил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине помощь не только в денежной, но и в материальной форме, и Вашингтон хочет гарантий, «чтобы то, что вкладывается, было гарантировано».

    Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые на триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США. Также сообщалось, что украинские политики и бизнесмены обратились к Трампу с предложением предоставить доступ к энергоресурсам и минералам в обмен на военную поддержку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины. Однако наступление российской армии в Донбассе оборачивается для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Только освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР позволило установить контроль над крупнейшим месторождением лития, которое Зеленский планировал отдать западным партнерам в обмен на гарантии безопасности.

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    5 февраля 2025, 12:28 • Новости дня
    Россия поддержала заявление Трампа об Украине и НАТО

    Лавров приветствовал слова Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО

    Россия поддержала заявление Трампа об Украине и НАТО
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва поддерживает слова президента США Дональда Трампа о неправильности втягивания Украины в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров, подчеркнув, что впервые это признал западный лидер такого уровня.

    Лавров отметил, что Трамп впервые критиковал администрацию Джо Байдена за украинский кризис и подчеркнул, что ошибка заключалась во втягивании Киева в Североатлантический альянс, передает РИА «Новости».

    Лавров сказал: «Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер США, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез США».

    Ранее Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий.

    Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал наличие тайной тактики альянса в переговорах по Украине, которую скрывают от России.

    В то же время СВР сообщила, что НАТО готовит операцию по дискредитации Владимира Зеленского в преддверии выборов на Украине, целью которой является устранение главы киевского режима.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    4 февраля 2025, 12:32 • Новости дня
    Рар объяснил возмущение Шольца из-за требования Трампом ресурсов Украины

    Германский политолог Рар: Для Трампа война – это бизнес, а Шольц руководствуется моралью

    Рар объяснил возмущение Шольца из-за требования Трампом ресурсов Украины
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если для Дональда Трампа военный конфликт – это бизнес, и США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева, то Олаф Шольц наивно пытается руководствоваться моралью, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ назвал эгоистичным требование главы Белого дома о поставках металлов с Украины.

    «Олаф Шольц, который подверг критике предложение Дональда Трампа, размышлял как представитель либеральных элит Европы», – отметил германский политолог Александр Рар. Он указал на отличие позиций политиков.  Так, американский президент считает, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», и Украина должна расплачиваться своими ресурсами за предоставленную в будущем военную помощь, уточнил собеседник.

    «Для Трампа война – это бизнес. США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева. Тем более что в успех украинской стороны в Вашингтоне уже не верят», – детализировал эксперт. «Между тем канцлер ФРГ руководствуется моралью. Украина, по его мнению, «защищает свободу Европы», и поэтому должна быть вооружена бесплатно», – продолжил спикер. Рар отметил, что в Европе – в отличие от Штатов – «наивно верят в возможную победу Киева».

    Иной точки зрения придерживается Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии. Он напомнил, что ФРГ продолжает занимать первое место среди стран ЕС и Британии по объему поддержки, направляемой Украине.

    «Учитывая масштабы направляемых Берлином средств, а также подписанный им и Киевом в феврале прошлого года договор о гарантиях безопасности, неудивительно, что власти Германии и сами заинтересованы в редкоземельных металлах Украины, играющих значительную роль в производстве военной продукции», – отметил эксперт.

    «ФРГ, вероятно, будет играть ключевую роль в восстановлении страны после конфликта. Поэтому Берлин, разумеется, заинтересован в сохранении этих драгоценных ресурсов за Киевом», – заключил Кузьмин.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подверг критике президента США Дональда Трампа за требование поставок металлов от Украины в обмен на помощь. По его мнению, такая позиция американского лидера является «крайне эгоистичной и эгоцентричной».

    Немецкий политик считает, что ресурсы Украины должны быть направлены на восстановление страны после завершения текущего конфликта. «Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Киев сможет финансировать свою реконструкцию», – пояснил Шольц.

    Напомним, в понедельник Трамп заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. Как пишет The Hill, неясно, касается ли заявление американского президента таких минералов, как литий и титан, запасы которых у Украины «значительны».

    Между тем украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Отмечается, что совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Однако более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта.

    Владимир Зеленский уже предлагал Вашингтону доступ к этим ресурсам в рамках своего «плана победы». В Верховной раде подчеркивали, что некоторые жители Украины недовольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Депутат Максим Бужанский указывал, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

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    3 февраля 2025, 11:58 • Новости дня
    Названо давящее на психику украинских солдат оружие

    Оператор БПЛА с позывным «Родос»: Дроны оказывают психологическое давление на ВСУ

    Названо давящее на психику украинских солдат оружие
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Дроны, используемые российскими военными, создают значительное психологическое давление на украинских солдат и повышают эффективность артиллерийских ударов, заявил оператор с позывным «Родос» из центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

    Оператор с позывным «Родос» объяснил, что на дистанции до 15-20 километров от линии боевых столкновений противник постоянно находится под страхом атаки, этот психологический эффект делает фронт еще более опасным для украинских солдат, передает «Лента.ру».

    По его словам, дроны улучшают работу артиллерии и минометов, уменьшая расход боеприпасов и повышая точность ударов. «Родос» отметил, что без «глаз» дронов атакующие группы подвергаются большему риску, ведь они могут заблудиться или не заметить укрепления врага.

    FPV-дроны способны поддерживать штурмовые группы, устраняя угрозы вроде пулеметов, автоматических гранатометов и противотанковых ракет. Они также могут выводить из строя коммуникационные системы врага, уничтожая камеры и антенны, что снижает общую управляемость украинскими войсками. Специалист признал, что сейчас дроны не только бьют по противнику, но и доставляют на передовую еду и медикаменты.

    «Родос» считает маловероятным полное вытеснение людей с поля боя. Он подчеркнул, что дроны могут сохранить жизнь солдата, но не заменить его полностью. Человеческое участие в боевых действиях остается незаменимым, отметил оператор дронов.

    Ранее дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на сумму 300 млн долларов в зоне СВО, FPV-дроны центра «Рубикон» успешно ликвидировали транспорт и личный состав ВСУ, высаженных в лесополосе на Курском направлении.

    Министр обороны Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.

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    3 февраля 2025, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: США мелко и подленько пытаются воздействовать на судьбу АЭС «Аккую» в Турции

    Эксперт: Заморозка средств для АЭС «Аккую» демонстрирует превосходство «Росатома» над западными конкурентами

    Эксперт: США мелко и подленько пытаются воздействовать на судьбу АЭС «Аккую» в Турции
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Заморозка средств для строительства АЭС «Аккую» показывает, что западные компании проиграли «Росатому» в честной конкуренции, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. По его словам, «Аккую» будет достроена в любом случае. Ранее Минюст США заморозил в JPMorgan 2 млрд долларов из России на строительство станции.

    «Запад старается бить по тем российским компаниям, которые максимально встроены в международное разделение труда. Так оппоненты хотят не только создать нам проблемы, но и оказать влияние на международные отношения. При этом арест средств может вызвать срыв сроков строительства АЭС, чего они, впрочем, и добиваются», – сказал эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов.

    «Но «Аккую» будет достроена в любом случае. У «Росатома» огромный пакет проектов – в Бангладеш, Египте, Китае, Индии, а также достаточно ресурсов, чтобы компенсировать замороженные в JPMorgan средства», – подчеркнул спикер.

    По его словам, возводимая российскими специалистами АЭС рассматривается как осевой проект для турецкой энергетики. «У страны нет собственных нефти и газа, и важнейший вызов для Анкары – сбалансировать потребление электроэнергии с производством. Государство идет по пути активной урбанизации, развития промышленности, потому энергоресурсы крайне важны», – напомнил собеседник.

    Он добавил, что западные поставщики, в частности американская Westinghouse, полностью проиграли «Росатому»: раньше предполагалось, что он строит «Аккую», а следующие объекты – «Синоп» и «Стамбул» – возводят другие подрядчики, среди которых французская Оrano S.A. или японская Hitachi. Однако Эрдоган уже сказал, что российская компания будет создавать все объекты в стране, отметил эксперт.

    «Темпы и качество, с которыми сейчас строятся блоки АЭС, наглядно демонстрируют возможности нашей атомной корпорации в ядерной сфере. Она имеет все компетенции и реализует их на практике. «Аккую» – первая станция, которая будет сделана по принципу «строй, владей и утилизируй». То есть «Росатом» берет на себя не только возведение станции, но и ее эксплуатацию на протяжении всего срока жизни, с дальнейшим доведением объекта до уровня так называемой зеленой площадки – полной деактивации», – сказал Анпилогов.

    «Российская компания смогла доказать свою компетентность и востребованность на турецком рынке. В итоге «Росатом» вышел победителем. И эта попытка сейчас мелко и подленько воздействовать на дальнейшую судьбу проекта показывает, что каких-то других аргументов у западной стороны просто нет», – продолжил аналитик.

    Если заморозка этих средств окажется не единичным случаем, то компании придется задуматься, как избегать подобных сценариев, считает он. «Росатом» строит энергоблоки на АЭС в венгерском городе Пакш, а это территория Евросоюза, и там могут быть введены любые санкции. Будущее проекта в некотором роде зависит от позиции Будапешта. Да и в других странах у США есть возможности задействовать свои финансовые рычаги. Так что нам необходимо иметь альтернативные варианты, которые не будут замыкаться на западные банки», – рассуждает Анпилогов.

    По его мнению, теперь «Росатом совместно с турецкими партнерами постарается вызволить эти деньги. «Анкара уже пошла на пикировку с США, чтобы купить у России зенитные ракетные комплексы С-400. Так что у них есть опыт отстаивания своих интересов», – заключил он.

    Ранее Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в американском банке JPMorgan. Эти средства предназначались для финансирования строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую». По информации источника, Газпромбанк должен был предоставить кредит в 9 млрд долларов для данного проекта: 3 млрд долларов были переведены на счет в турецком банке Ziraat через Citi летом 2022 года, а еще 2 млрд долларов – через JPMorgan. Однако следующий платеж был заморожен Минюстом США.

    АЭС «Аккую» – первый атомный проект в Турции, реализуемый российской госкорпорацией «Росатом». Он включает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР поколения III+ мощностью 1200 МВт каждый. Согласно изначальному плану, первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2025 году.

    Напомним, в июне прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что на АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России. Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял о попытках Вашингтона повлиять на проект строительства АЭС «Аккую».

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    3 февраля 2025, 12:13 • Новости дня
    Концерн «Калашников» анонсировал новый ЗРК «Крона-Э»
    Концерн «Калашников» анонсировал новый ЗРК «Крона-Э»
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новый зенитный ракетный комплекс «Крона-Э» разработки концерна «Калашников» планируется представить на международной выставке IDEX 2025, которая пройдет в Абу-Даби, сообщили в российской компании.

    Выставка вооружения IDEX 2025 пройдет в Абу-Даби с 17 по 21 февраля, сообщила компания в своем Telegram-канале.

    «Крона-Э» предназначен для защиты от воздушных атак важных государственных объектов, городских инфраструктур, а также специальных грузов в местах их складирования. Основными целями комплекса являются беспилотные летательные аппараты среднего класса.

    Комплекс включает средства обнаружения, управления и автоматизированные мобильные боевые машины или стационарные боевые модули, объединенные в единую систему. В качестве средств поражения используются зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333. Это позволяет эффективно защищать стратегические объекты и сооружения на коммуникациях от воздушных угроз.

    Представители концерна «Калашников» отмечают, что «Крона-Э» отличается высокой степенью автоматизации и возможностью быстрого развертывания.

    Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» достиг рекордной выручки по экспортным контрактам на стрелковое оружие за 2024 год.

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    4 февраля 2025, 12:53 • Новости дня
    Кремль прокомментировал данные о продолжении поставок оружия США Украине

    Песков заявил об очевидности продолжения поставок американского оружия Украине

    Кремль прокомментировал данные о продолжении поставок оружия США Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поставки американского оружия Киеву продолжаются, так как обратного никто не заявлял, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение Reuters о возобновлении поставок.

    Песков подчеркнул: «Очевидно, что поставки продолжаются. Об остановке поставок вооружения никто не заявлял, поэтому эти поставки продолжаются». Таким образом, он ответил на информацию агентства Reuters о временной приостановке поставок, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после прихода к власти Дональда Трампа США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца.

    По данным Reuters, поставки американского оружия на Украину были временно приостановлены, но позднее возобновлены.

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что возобновление поставок США оружия Украине ухудшает ситуацию и препятствует переговорам между Россией и США.

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    3 февраля 2025, 21:42 • Новости дня
    Захарова сообщила о приказе USAID «карманным» СМИ скрывать преступления ВСУ

    Захарова обвинила USAID в давлении на СМИ для сокрытия преступлений ВСУ

    Захарова сообщила о приказе USAID «карманным» СМИ скрывать преступления ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Агентство по международному развитию (USAID) в использовании тактики «стратегического молчания», при которой «независимые» СМИ игнорируют преступления ВСУ, такие как удары по интернату в Судже и убийства в Курской области.

    Агентство по международному развитию (USAID) принуждало независимые СМИ не освещать преступления вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила Захарова в своем «Telegram-канале ». В качестве примеров она назвала удары ВСУ по интернату в Судже и убийство мирных жителей в Русском Поречном Курской области, которые были проигнорированы этими СМИ.

    Захарова объяснила, что в USAID преобладает метод «стратегического молчания» – это конструкция фейковой реальности, когда неудобные сюжеты и мнения игнорируются по заказу спонсора карманных СМИ. По ее словам, американский сегмент интернета содержит скрины «Пособия по борьбе с дезинформацией», подготовленного USAID в 2021 году, которое дает инструкции «карманным» СМИ по манипуляции общественным мнением.

    На фоне обсуждения судьбы USAID общественные деятели и расследователи США вспомнили об этом документе, однако никаких заявлений от USAID о фейковости материалов не поступало. Захарова отметила, что заокеанские хозяева используют срежиссированные вбросы и фейки, как это было с инцидентом в Буче и подрывами «Северных потоков».

    Захарова также подчеркнула, что подобные действия не новы, и аналогичные проекты, например, многолетний проект Форин-офиса по ослаблению влияния России, включали финансирование «независимых российских» СМИ и блогеров для вмешательства во внутренние дела России и стран Восточной Европы.

    «Теперь многое становится понятным не только в том, и в отношении деятельности уважаемых международных структур. К примеру, гендиректор ЮНЕСКО Азуле не просто замалчивает убийства российских журналистов и военкоров укробандеровцами и покрывает тем самым преступный киевский режим, а «соблюдает режим стратегического молчания», – подчеркнула Захарова.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов. Украинский офис USAID получил распоряжение о приостановке финансирования проектов, однако подробности пока неизвестны.

    Между тем Илон Маск обвинил USAID в преступной деятельности и призвал к ликвидации агентства, назвав его «клубком червей». Захарова же предложила реорганизовать агентство США по международному развитию, чтобы оно стало оказывать помощь самим Соединенным Штатам.


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    4 февраля 2025, 07:38 • Новости дня
    Минобороны предложило скорректировать категории годности для призывников с болезнями
    Минобороны предложило скорректировать категории годности для призывников с болезнями
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны России предложило пересмотреть категории годности к военной службе по состоянию здоровья, в том числе изменить категорию для военнообязанных с сифилисом на «годен с незначительными ограничениями», следует из проекта постановления правительства.

    На портале правовых документов указано, что Минобороны предложило внести изменения в категории годности для военнослужащих с рядом заболеваний.

    Документ предусматривает изменение категории годности для военнообязанных с сифилисом. Вместо нынешней категории «ограниченно годен» предлагается ввести категорию «годен с незначительными ограничениями».

    Также планируется исключить пункт о негодности к службе военнообязанных с поздним и врожденным сифилисом.

    Помимо сифилиса, Минобороны предложило изменить категории годности для граждан с шизофренией, невротическими расстройствами, гипертонией и дефектами костей черепа после травм или операций.

    Большинство изменений коснутся только лиц, поступающих на военную службу по контракту, что предполагает более гибкие условия для службы таких военнообязанных.

    Тем временем Украина запретила снятие с воинского учета по состоянию здоровья.

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    4 февраля 2025, 21:05 • Новости дня
    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС

    Политолог Рар: Теплые отношения Трампа и Орбана усиливают позиции Венгрии внутри ЕС

    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС
    @ Szilard Koszticsak/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Либеральная западная элита не готова подстраиваться под Дональда Трампа. В Брюсселе надеются «утихомирить» республиканца, но это тщетные надежды. Между тем Виктор Орбан предлагает ЕС четкую картину будущего, где организация пойдет рука об руку с новой администрацией США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку Будапешта с США на фоне готовности Трампа ввести пошлины в отношении ЕС.

    «Виктор Орбан пытается стать лидером Евросоюза. Он делает смелые заявления о внешней и оборонной политике объединения, которые производят резонанс не только внутри ЕС, но и за его пределами. Теплые и дружественные отношения с Дональдом Трампом могут значительно укрепить позиции венгерского премьера в организации», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Фактически кроме него в руководстве других европейских государств нет людей, способных похвастаться отлаженным диалогом с новым президентом США. Не исключаю, что Орбан и Трамп действительно могли договориться о будущем взаимодействии Будапешта и Вашингтона в обход Брюсселя. Думаю, они также обсудили перспективы окончания украинского конфликта», – отмечает собеседник.

    «Конечно, каких-либо подробностей об этом к настоящему моменту нет, но Штаты наверняка попытаются учесть интересы Венгрии в энергетической сфере. Сложившаяся ситуация может усилить раскол в ЕС. Однако западные либеральные элиты до сих пор надеются, что им хватит сил «утихомирить» Трампа», – рассуждает эксперт.

    «В то же время Будапешт смотрит на реальность более прагматично. Орбан предлагает Европе идти в будущее под крылом новой администрации Штатов. Не все к этому готовы, но рано или поздно им придется перестроиться под новые веяния», – заключил Рар.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку с Будапешта с США. По его словам, это позволит республике сохранить свои экономические отношения со Штатами. «А как насчет бюрократов в Брюсселе? Вы заварили эту кашу, теперь расхлебывайте ее!» – добавил он, уточнив, что ЕС уже сейчас может «распрощаться» с действующими правилами международной торговли.

    Орбан подчеркнул, что Евросоюз ждут сложные времена. По его оценке, чиновники объединения видят «приближение торнадо Трампа», но думают, что смогут его избежать. Между тем он считает, что новый президент США уже показал серьезность своих намерений, «перевернув мир с ног на голову» всего за две недели.

    «Гендерное безумие в Америке закончилось, финансирование глобалистских организаций Сороса прекращено, нелегальная миграция тоже, как и поддержка российско-украинской войны. Другими словами, все, что бюрократы в Брюсселе пытались навязать нам в последние годы, пришло к концу», – пояснил Орбан.

    До этого Дональд Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС, поскольку организация «ужасно относится» к США. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала возможные последствия тарифных войн, инициируемых республиканцем.

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    4 февраля 2025, 10:31 • Новости дня
    Шольц назвал эгоистичным требование Трампа о поставках металлов с Украины
    Шольц назвал эгоистичным требование Трампа о поставках металлов с Украины
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц подверг критике президента США Дональда Трампа за требование поставок металлов от Украины в обмен на помощь, отметив, что это эгоистичный подход.

    Шольц раскритиковал президента США за его требование к Украине по поставкам металлов в обмен на оказание помощи, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Немецкий канцлер считает, что такое требование является крайне эгоистичным и эгоцентричным, поскольку использование ресурсов Украины для финансирования оборонной поддержки противоречит интересам страны.

    По мнению Шольца, ресурсы Украины должны быть направлены на восстановление страны после завершения текущего конфликта.

    Канцлер Германии добавил, что поддержка Украины должна основываться на долгосрочных интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах на Украине взамен на помощь США. В ответ украинские СМИ указали, что львиная доля этих металлов расположена на неподконтрольных Киеву территориях.

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    4 февраля 2025, 22:49 • Новости дня
    Захарова назвала Зеленского маньяком из-за желания иметь ядерное оружие

    Захарова обвинила Зеленского в ядерных фантазиях

    Захарова назвала Зеленского маньяком из-за желания иметь ядерное оружие
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем маньяка, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, прокомментировав слова главы киевского режима о желании получить атомные боеголовки за отказ принять Украину в НАТО.

    По мнению Захаровой, Зеленский рассматривает планету как объект своих больных фантазий. «Его слова доказывают, что атомные станции для него – это не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, необходимое киевскому режиму для шантажа», – подчеркнула дипломат в Telegram.

    Ранее Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО. «Дайте нам ядерное оружие и ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить РФ», – сказал президент Украины в интервью CNN.

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    5 февраля 2025, 13:42 • Новости дня
    Эксперт назвал сценарии торга Зеленского с США о выборах президента Украины

    Политолог Корнилов: Зеленский начал торг с командой Трампа о выборах президента Украины

    Эксперт назвал сценарии торга Зеленского с США о выборах президента Украины
    @ Marijan Murat/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Белый дом будет принуждать Владимира Зеленского провести президентские выборы до конца 2025 года. Но если диалог зайдет в тупик, у США есть варианты физически устранить Зеленского или отстранить его от власти, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Зеленский заявил, что выборы пройдут после отмены военного положения.

    «Указ Зеленского о запрете диалога с Москвой не может отменить никто кроме легитимного президента Украины. Верховная рада могла бы его отменить, но если бы это был закон, а не указ. Так что на данный момент – это неразрешимая юридическая коллизия», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Москва дала Вашингтону шанс понять эту ситуацию, и там, судя по всему, услышали российскую сторону. В Штатах согласны, и будут принуждать Зеленского к избирательной кампании. Причем, все понимают, что он откровенно врет, поскольку конституция Украины запрещает парламентские выборы во время военного положения, а не президентские», – детализировал аналитик.

    «На этом фоне Зеленский запускает торг с командой Трампа, на каких условиях он готов к президентской гонке. Впрочем, у США всегда есть запасные варианты на случай, если в Киеве будут чрезмерно показывать характер. Например, физическое устранение Зеленского или отстранение его с поста, и переход власти к спикеру Рады до проведения выборов. Но этой крайний случай, и понятно, что Белому дому не хотелось бы таких сценариев», – добавил он.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что выборы президента Украины состоятся после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения. «Во время войны выборов не может быть, нужно менять законодательство, конституцию», – сказал он, напомнив про «большие вызовы» для Киева, ведь неизвестно, как проголосуют военные и миллионы украинцев, которые находятся за границей.

    Это перечит позиции самого же Киева, поскольку днем ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинская сторона готова обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов до конца 2025 года.

    В свою очередь, глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что началу переговоров препятствуют юридические аспекты: нелегитимность Зеленского и его указ о запрете переговоров с Москвой. При этом, дипломат подчеркнул, что «российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору».

    В ходе диалога должны учитываться «современные территориальные реалии», необходимо устранение первопричин кризиса, пояснили в МИД. По словам Полищука, переговоры могут основываться на стамбульском документе 2022 года, предполагавшем нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Также в документе говорилось о запрете размещения иностранных войск и баз на Украине.

    Как объяснял президент России Владимир Путин, нелегитимный Зеленский теперь не уполномочен отменить свой указ о запрете переговоров с Москвой. Помимо этого, по словам российского лидера, президент Украины даже в условиях военного положения не может продлевать свой срок, этим правом наделена Рада.

    Российский лидер отмечал, что, если у Киева «есть желание вести переговоры и найти компромиссные решения», то представлять Украину в диалоге может кто угодно, но подписывать документы по итогу должны люди, чья легитимность подтверждена юридически.

    Безвыходность ситуации, судя по всему, понимают и в Вашингтоне, поэтому спецпосланник США по Украине Кит Келлог подчеркивал, что Белый дом настаивает на проведении президентской и парламентской электоральных кампаний до конца 2025 года.

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    5 февраля 2025, 13:19 • Новости дня
    УВЗ заявил о мировой уникальности танка Т-90М

    Танк Т-90М «Прорыв» назвали самым продвинутым по компоновке в мире

    УВЗ заявил о мировой уникальности танка Т-90М
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танк Т-90М «Прорыв» от Уралвагонзавода признан наиболее продвинутым в мире благодаря универсальному шасси и современной системе управления огнем.

    Танк Т-90М «Прорыв» признан самым продвинутым по своей компоновке в мире, сообщает ТАСС. Шасси танка универсально, обеспечивая его популярность в качестве платформы для различных специализированных машин, таких как УБИМ и БМПТ.

    Уралвагонзавод уточняет, что танк оснащен многоканальной системой управления огнем, способной эффективно поражать цели на больших дистанциях в любое время суток. Важным преимуществом также является автоматизированная система боевого управления, позволяющая обмениваться данными по ненаблюдаемым целям.

    Защита Т-90М разработана по модульному принципу и обеспечивает многоуровневую защиту, включая от FPV-дронов. Это повышает уровень живучести и ремонтопригодности машины.

    Мощный 1130-сильный двигатель и 125-миллиметровая пушка позволяют танку эффективно действовать на дальностях до 5 километров. Новая башня и многоканальный прицел способствуют применению вооружения в любое время суток и обмену данными в реальном времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые покажет танк Т-90 «Прорыв» на международной выставке за пределами страны. Государственная корпорация Ростех назвала танк Т-90М «Прорыв» самым умным среди российских танков. Уралвагонзавод (УВЗ) ранее отправил Министерству обороны России танки Т-90М и Т-72Б3, украшенные новогодним декором.

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    4 февраля 2025, 12:36 • Новости дня
    Эксперт: Трамп перетряхивает логово своих врагов в USAID ради собственной власти

    Политолог Бордачев: Команде Трампа нужен полный разгром USAID

    Эксперт: Трамп перетряхивает логово своих врагов в USAID ради собственной власти
    @ AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перетряска или ликвидация Агентства США по международному развитию (USAID) выгодна России. Ведь в результате реформ главы Белого дома Дональда Трампа эта подрывная сеть будет ослаблена на постсоветском пространстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее госсекретарь США Марко Рубио стал и. о. главы USAID.

     «Трамп перетряхивает USAID для стабилизации собственной власти. Это логово его противников и своеобразное государство в государстве. Думаю, агентство будет если не ликвидировано, то существенно реформировано и станет работать в жестком подчинении Госдепу», – пояснил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «Команде американского лидера нужен полный разгром руководителей USAID и их замена на лояльные кадры. Именно для обоснования правильности своих действий в глазах американского общества Белый дом и опубликовал отчеты о бессмысленных тратах агентства», – детализировал эксперт.

    «Но как бы то ни было, американская внутриполитическая повестка скажется на постсоветском пространстве, где подрывная сеть USAID теперь почувствует себя менее уверенно. Многочисленная клиентура агентства начнет испытывать больше напряжения и волнения по поводу поведения спонсора. А это в любом случае хорошо для России», – заметил он.

    «Надо понимать, что далеко не все власти стран бывшего СССР любят USAID. Например, Казахстан терпит их на своей территории только потому, что боится США. А в Армении политические силы, наоборот, опираются на американскую помощь в соперничестве на внутреннем треке», – продолжил аналитик.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он стал исполняющим обязанности главы Агентства США по международному развитию (USAID). Также он делегировал полномочия Питу Марокко, который уже разработал директиву о заморозке почти всей иностранной помощи. «Марокко знает, как работает система, и демонтирует ее по всем направлениям», – приводит CNN слова неназванного чиновника.

    В свою очередь, Илон Маск, самый богатый человек в мире и глава нового департамента эффективности правительства, заявил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о закрытии USAID. Демократы раскритиковали это решение, завив, что глава государства не имеет права закрывать федеральное агентство без консультации с Конгрессом.

    Между тем Белый дом обнародовал список «нелепых трат» USAID, в который вошли проекты поддержки трансгендерных инициатив (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Колумбии и Перу, а также сотни тысяч долларов, направленных на организации, связанные с террористами.

    Напомним, USAID было создано в 1961 году для предоставления гумпомощи другим странам. 20 января 2025 года Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней – за это время будет проведена проверка того, соответствует ли работа агентства целям США.

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