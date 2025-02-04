  • Новость часаЗахарова назвала Зеленского маньяком из-за желания иметь ядерное оружие
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВСУ отказались от методик НАТО в пользу советского боевого опыта
    Зеленский потребовал ядерное оружие за отказ принять Украину в НАТО
    Начата работа над единой линейкой учебников по русскому языку и литературе
    Историк Мясников: Присоединение территории Западной Украины не было ошибкой Сталина
    Зеленский признал потерю Украиной богатых полезными ископаемыми территорий
    Нетаньяху решил попросить у Трампа оружие для удара по Ирану
    Финляндия ускорила вырубку лесов после отказа от древесины из России
    Глава МИД Израиля назвал новые власти Сирии вежливыми джихадистами
    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В агентстве по подкупу элит устроили погром

    Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

    22 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    35 комментариев
    4 февраля 2025, 21:52 • Новости дня

    Неизвестные устроили стрельбу на западе Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Неподалеку от Филевского парка на западе Москвы неизвестные устроили стрельбу и скрылись, сообщили в правоохранительных органах.

    Неизвестные лица открыли стрельбу, после чего скрылись с места на автомобиле без номеров, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    В декабре в торговом центре «Форт» на северо-востоке Москвы произошел инцидент, вызвавший эвакуацию посетителей и сотрудников после того, как взорвалась петарда, которую приняли за стрельбу. В ноябре полиция объявила в розыск трех человек после стрельбы в Москве.

    3 февраля 2025, 11:33 • Новости дня
    Создатель батальона «Арбат» Саркисян пострадал при взрыве в ЖК «Алые паруса»

    Создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения при взрыве в ЖК «Алые паруса»

    Создатель батальона «Арбат» Саркисян пострадал при взрыве в ЖК «Алые паруса»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве.

    Президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. В результате взрыва погиб его охранник. Саркисян был срочно госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

    По информации столичного департамента здравоохранения, пострадали четыре человека, все они находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие были доставлены в многопрофильные стационары, где им оказывают необходимую медицинскую помощь и проводят диагностику, передает ТАСС.

    Армен Саркисян является создателем батальона специального назначения «Арбат», который действует в составе интербригады «Пятнашка». Этот батальон специализируется на штурмовых операциях и выполняет задачи в различных точках, не имея постоянных позиций на передовой.

    Ранее сообщалось, что целью взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» было покушение на убийство, в результате чего пострадали охранники человека, на которого покушались.

    Напомним, в холле ЖК на северо-западе Москвы произошел взрыв, повредивший остекление и гипсокартонный потолок, при этом, по данным СМИ, могло сработать самодельное взрывное устройство.

    Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.

    По факту взрыва в московском ЖК «Алые паруса» возбудили дело.

    Коментарии (18)
    3 февраля 2025, 10:19 • Новости дня
    Взрыв в московском ЖК «Алые паруса» унес жизнь человека
    Взрыв в московском ЖК «Алые паруса» унес жизнь человека
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В холле жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел хлопок, в результате которого один человек погиб, повреждены остекление и гипсокартонный потолок.

    В московском жилом комплексе «Алые паруса» произошел инцидент, сообщает ТАСС. В холле первого этажа здания раздался хлопок, который привел к разрушению остекления и гипсокартонного потолка.

    Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. Пожара после хлопка не последовало, что позволило избежать более значительных разрушений и жертв.

    В настоящее время ведется расследование причин и обстоятельств инцидента. На месте работают специалисты, чтобы оценить ущерб и определить потенциальные угрозы для жильцов комплекса.

    Как сообщает Lenta.Ru, в ЖК могло сдетонировать самодельное взрывное устройство (СВУ).

    «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал SHOT пишет, что устройство или граната были заложены под потолком. По данным канала, сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позднее стало известно, что пострадали пять человек, включая консьержа и жильцов.


    Коментарии (9)
    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    Коментарии (0)
    3 февраля 2025, 12:15 • Новости дня
    Стало известно, что взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог принести курьер

    Правоохранительные органы заявили, что взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог принести курьер или сотрудник коммунальных служб

    Стало известно, что взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог принести курьер
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывное устройство в жилой комплекс «Алые паруса» на северо-западе Москвы мог принести курьер или сотрудник коммунальных служб, сообщили в правоохранительных органах.

    Оперативные службы заявили, что взрывное устройство в жилой комплекс «Алые паруса» на северо-западе Москвы было пронесено курьером или человеком, выдающим себя за сотрудника коммунальных служб, передает ТАСС.

    По словам собеседника агентства, покушение на Саркисяна было тщательно спланировано и носит заказной характер. Следователи в настоящее время занимаются установлением заказчиков преступления.

    Напомним, в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще четверо получили ранения, а также повреждены остекление и гипсокартонный потолок.

    Президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, являющийся создателем батальона «Арбат», получил тяжелые ранения в результате этого взрыва.

    Оперативные службы подтвердили, что в жилом комплексе могло сработать самодельное взрывное устройство, и по факту взрыва возбуждено уголовное дело.

    Сообщалось, что целью взрыва было покушение на убийство.

    Коментарии (10)
    3 февраля 2025, 20:42 • Новости дня
    Назван способ подрыва взрывчатки в ЖК «Алые паруса»

    Неизвестный осуществил дистанционно подрыв в ЖК «Алые паруса»

    Назван способ подрыва взрывчатки в ЖК «Алые паруса»
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Неизвестный дистанционно активировал взрывное устройство, заложенное в диван в холле ЖК «Алые паруса» в Москве.

    Взрывное устройство в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве было приведено в действие дистанционно, целью атаки предположительно был глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По словам собеседника агентства, взрывное устройство находилось в диване в холле дома, и его активировали, когда Саркисян спустился вниз. Вероятно, злоумышленники следили за Саркисяном, прежде чем привести устройство в действие, добавил источник. На данный момент силовики анализируют записи с видеокамер, чтобы установить, кто находился в жилом комплексе и в его окрестностях в момент происшествия.

    Напомним, глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после тяжелых травм, полученных в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса». Саркисян был в розыске на Украине с 2014 года и обвинялся в «содействии России».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кому была выгодна смерть Саркисяна.

    Коментарии (5)
    3 февраля 2025, 12:40 • Новости дня
    Жительница ЖК «Алые паруса» телеведущая Довлатова отреагировала на взрыв
    Жительница ЖК «Алые паруса» телеведущая Довлатова отреагировала на взрыв
    @ ГСУ СК России по Москве/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На территории жилого комплекса «Алые паруса» утром произошел взрыв, однако жительница комплекса телеведущая Алла Довлатова заявила, что не слышала громкого звука.

    В жилом комплексе «Алые паруса» утром произошел взрыв, передает «Газета.Ru». Жительница комплекса, телеведущая Алла Довлатова сообщила, что не слышала звуков взрыва и ничего не знает о происшествии.

    «Слава Богу, со мной все хорошо. Я не бандит, не на меня было покушение. А что там происходило, я не знаю, нам ничего не говорят. Ничего не слышала, вообще ничего», – сказала она.

    Актриса Анна Калашникова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась, что во время взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» была дома, но ничего не слышала. Она объяснила, что ее секция находится далеко от той, где произошел взрыв. Все подробности она узнала только из новостей и звонков от знакомых и журналистов.

    Калашникова отметила, что сейчас дом оцеплен, и в жилой комплекс никого не пускают, включая персонал, который у нее работает. «Слава Богу, со мной все в порядке. Но очень страшно, потому что я нахожусь у себя дома сейчас, я еще никуда не выходила», – рассказала актриса.

    Управляющая компания, обслуживающая жилой комплекс, отказалась от комментариев по поводу взрыва. В разговоре с РИА «Новости» представитель пресс-службы заявил: «Без комментариев».

    Взрыв произошел в холле жилого комплекса на северо-западе Москвы, повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок. Источник в оперативных службах заявлял, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным прессы, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса».

    Коментарии (5)
    4 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Названы версии убийства главы Федерации бокса ДНР в Москве

    Месть названа одной из версий убийства главы Федерации бокса ДНР в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи рассматривают несколько возможных мотивов убийства главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, включая личную месть.

    Следствие прорабатывает несколько версий причин убийства Армена Саркисяна – главы Федерации бокса ДНР, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Среди рассматриваемых мотивов фигурирует личная месть, сообщил собеседник агентства.

    Напомним, глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после тяжелых травм, полученных в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса». Саркисян был в розыске на Украине с 2014 года и обвинялся в «содействии России».

    Ранее сообщалось, что неизвестный дистанционно активировал взрывное устройство, заложенное в диван в холле ЖК «Алые паруса» в Москве. Также сообщалось, что взрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса» устроил мужчина, который погиб, его личность устанавливается.

    Коментарии (8)
    3 февраля 2025, 13:45 • Новости дня
    Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» Саркисян умер в больнице

    Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» глава Федерации бокса ДНР Саркисян умер в больнице

    Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» Саркисян умер в больнице
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после тяжелых травм, полученных в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса».

    Как сообщает ТАСС, глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян скончался в больнице из-за травм, которые он получил после взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Эта информация была подтверждена медицинскими службами и окружением Саркисяна.

    Мэр Горловки Иван Приходько также подтвердил известие о смерти Саркисяна, ответив утвердительно на вопрос корреспондентов. Кроме того, информация о его смерти поступила и от близких ему людей.

    Следственный комитет подтвердил информацию о смерти Саркисяна. По данным СК, несмотря на оказанную медицинскую помощь, Саркисян скончался в больнице.

    Взрыв произошел в холле жилого комплекса на северо-западе Москвы, повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок. Источник в оперативных службах заявлял, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным прессы, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса». Позже стало известно, что Саркисян пережил клиническую смерть.

    Коментарии (3)
    4 февраля 2025, 14:54 • Новости дня
    Источник: Подрыв в ЖК «Алые паруса» мог устроить террорист-смертник
    Источник: Подрыв в ЖК «Алые паруса» мог устроить террорист-смертник
    @ Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Устроить взрыв в столичном ЖК «Алые паруса» мог террорист-смертник, сообщил источник в силовых структурах во вторник.

    Подрыв в доме жилого комплекса «Алые паруса» мог устроить террорист-смертник, сказал собеседник РИА «Новости».

    В понедельник на северо-западе Москвы произошел взрыв в ЖК «Алые паруса»,

    Среди пострадавших от взрыва оказался основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, он получил ранение и скончался в реанимации.

    Коментарии (0)
    3 февраля 2025, 13:36 • Новости дня
    Саркисян после взрыва в ЖК «Алые паруса» перенес клиническую смерть

    Саркисян перенес клиническую смерть и подключен к ИВЛ после взрыва в ЖК «Алые паруса»

    Саркисян после взрыва в ЖК «Алые паруса» перенес клиническую смерть
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян пережил клиническую смерть после взрыва в столичном ЖК «Алые паруса».

    Стало известно, что глава Федерации бокса Донецкой народной республики Армен Саркисян пережил клиническую смерть после взрыва в ЖК, сообщает ТАСС.

    Правоохранители уточнили, что после происшествия Саркисяна подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Специалисты из правоохранительных органов изъяли элементы самодельного взрывного устройства с места взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы. По словам источника в органах, саперы продолжают работать на месте происшествия.

    Собеседник агентства сообщил, что по предварительным данным, взрывное устройство было заложено на месте в понедельник утром. Сейчас ведется установление личности тех, кто его заложил и привел в действие.

    В ходе работы специалисты обнаружили и изъяли элементы взрывного устройства, что позволит провести дальнейшую экспертизу. Точное время, способ закладки и активации устройства пока не установлены. Правоохранительные органы продолжают расследование.

    Взрыв произошел в холле жилого комплекса на северо-западе Москвы, повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок. Источник в оперативных службах заявлял, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным прессы, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса».

    Коментарии (0)
    2 февраля 2025, 10:14 • Новости дня
    В Москве шесть детей отравились в гостинице

    Возбуждено дело из-за отравления шести детей в московской гостинице

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления шести детей в гостинице на улице 2-й квартал Капотни в Москве, где пострадавшие отравились пищей.

    Как сообщает ТАСС, Следственный комитет России начал расследование по факту отравления детей в одной из гостиниц Москвы. Инцидент произошел 1 февраля, когда шестеро несовершеннолетних обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение столицы.

    Уголовное дело возбуждено Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу главного следственного управления СК России по Москве. Дело открыто по статье 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Следователи начали изымать продукты питания и документацию гостиницы для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также устанавливают всех причастных лиц. В пресс-службе СК отметили, что в настоящее время проводится ряд необходимых следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приморье второклассники отравились крысиным ядом, употребив его по ошибке в школе, в Воронежской области посетители корпоративной столовой столкнулись с массовым отравлением, а в Тюмени после посещения бассейна пострадали 17 человек из-за вредных примесей в воде.

    Коментарии (0)
    4 февраля 2025, 10:21 • Новости дня
    После взрыва в ЖК «Алые паруса» закрыли подъезд и отключили лифты

    Tекст: Вера Басилая

    В жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, где произошел взрыв, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, продолжаются следственные действия, доступ в главный холл закрыт, лифты не работают.

    Подъезд дома в жилом комплексе «Алые паруса», где ранее произошел взрыв, закрыт и лифты не работают, передает РИА «Новости».

    Жителей комплекса призвали использовать другие подъезды и лестницы для доступа к своим квартирам.

    Управляющая компания уведомила жильцов о продолжающихся следственных действиях в здании, соответствующее объявление размещено у входа в главный холл жилого комплекса, доступ в подземный паркинг также временно закрыт.

    Ранее в понедельник утром на северо-западе Москвы произошел взрыв в ЖК «Алые паруса», предположительно сработала граната или СВУ на основе гранаты.

    В результате инцидента пострадали пять человек, среди которых был основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, который получил ранение и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, однако вскоре скончался в реанимации.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кому могла быть выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна.

    Коментарии (0)
    2 февраля 2025, 11:12 • Новости дня
    Два человека погибли при пожаре на юго-востоке Москвы

    В Москве на Волжском бульваре в результате пожара погибли два человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Волжском бульваре в Москве произошел пожар в квартире, в результате которого погибли два человека. Медики не смогли спасти пострадавших, несмотря на проведенные реанимационные действия.

    Как передает ТАСС, на юго-востоке Москвы в жилом доме на Волжском бульваре произошел пожар. В результате возгорания погибли два человека. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, и его удалось потушить.

    Во время тушения пожарные вынесли из квартиры двоих пострадавших. Медики пытались их спасти, но, как сообщил собеседник агентства, реанимационные действия не дали результата.

    На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственных органов, которые выясняют причины и обстоятельства возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на севере Москвы произошел пожар в реконструируемом здании на улице Врубеля, для тушения которого были задействованы 74 специалиста и 19 единиц техники, а в загоревшемся хостеле на северо-западе Москвы жили мигранты.

    Коментарии (0)
    3 февраля 2025, 14:05 • Новости дня
    Названа причина пожара в павильоне ВДНХ в Москве

    Причиной пожара в павильоне ВДНХ стало короткое замыкание

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве на ВДНХ в павильоне № 59, где находится Музей героизма, произошло возгорание из-за короткого замыкания, оно было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.

    Причиной пожара в павильоне ВДНХ стало короткое замыкание во время плановых работ в экспозиции. Все системы безопасности сработали штатно, что позволило избежать серьезных последствий, передает ТАСС.

    Согласно информации оперативных служб, пожар был полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал, 14 человек, находившихся в здании, самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных.

    Площадь возгорания составила 20 кв. метров. Павильон № 59 «Зерно», где произошло происшествие, с 9 января по 22 февраля будет закрыт для обновления экспозиции. В пресс-службе столичного ГУ МЧС подтвердили информацию о ликвидации пожара и отсутствии пострадавших.

    Ранее сообщалось, что в Москве на ВДНХ вспыхнул пожар в павильоне № 58, где располагается музей славянской письменности «Слово».

    Коментарии (0)
    3 февраля 2025, 12:21 • Новости дня
    ТЦ «Щука» закрыли после взрыва в ЖК «Алые паруса»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Столичный торговый центр «Щука» закрыли для посетителей после утреннего взрыва в ЖК «Алые паруса», об этом сообщили в самом московском ТЦ.

    Руководство торгового центра заявило, что он будет открыт для посетителей после ликвидации всех неполадок, передает ТАСС.

    Между тем источник в оперативных службах пояснил, что все автомобили, припаркованные рядом с комплексом, проверяются на наличие взрывных устройств. На месте работают взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

    Взрыв произошел в холле жилого комплекса на северо-западе Москвы, повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок. Источник в оперативных службах заявлял, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. По данным прессы, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса».

    Коментарии (0)
    3 февраля 2025, 12:10 • Новости дня
    Спасатели завершили работу на месте взрыва в Москве

    На месте взрыва в ЖК «Алые паруса» завершили работу спасатели и пожарные

    Tекст: Ольга Иванова

    На месте взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, где один человек погиб и четверо получили ранения, спасатели завершили работу, а следственно-оперативная группа продолжает расследование, опрашивая местных жителей.

    Спасатели и пожарные завершили работу на месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы, передает ТАСС. В настоящее время оперативные службы покинули место происшествия. Также с места улетел вертолет, но не уточняется, забрал ли он пострадавших.

    На территории комплекса доступ ограничен, вход разрешен только жильцам и сотрудникам экстренных служб. Однако жильцам пока не разрешают вход в свои дома.

    Тем временем продолжается работа следственно-оперативной группы и других специалистов. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что в полицию поступило сообщение об инциденте в подъезде жилого дома. В результате взрыва были повреждены остекление фойе первого этажа и произошло задымление. По имеющейся информации, один человек погиб, а четверо получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь.

    Правоохранительные органы проводят мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Оперуполномоченные опрашивают местных жителей и дворников с целью установления деталей инцидента, все входы в дом, включая салоны с обратной стороны, перекрыты.

    Ранее сообщалось, что целью взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» было покушение на убийство, в результате чего пострадали охранники человека, на которого покушались. Позже стало известно, что президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в ЖК «Алые паруса».

    Напомним, в холле ЖК на северо-западе Москвы произошел взрыв, повредивший остекление и гипсокартонный потолок, при этом, по данным СМИ, могло сработать самодельное взрывное устройство.

    Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.

    По факту взрыва в московском ЖК «Алые паруса» возбудили дело.

    Коментарии (0)
    Главное
    Названы страны с территориальными претензиями к Украине
    Системы РЭБ подавили дроны-камикадзе ВСУ в Энергодаре
    Россия впервые покажет танк Т-90 «Прорыв» на выставке за рубежом
    Пашинян назвал поражение в Карабахе шагом к независимости Армении
    В Германии обнаружили построенный советскими пленными секретный нацистский ангар
    Уволившаяся чиновница Минпросвещения вновь высказалась о дискотеках в школах
    Гроссмейстер Шипов объяснил суть конфликта между FIDE и Карлсеном

    Трамп начал самую разрушительную торговую войну за 100 лет

    Введение Трампом пошлин для Канады, Мексики и Китая стало самым значительным протекционистским актом за последние 100 лет. Причем экономисты пророчат неприятные последствия для самой американской экономики. Однако своих союзников – Канаду и Мексику – Трамп может и вовсе погрузить в рецессию. Чем обернется новая тарифная война? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

    Перейти в раздел

    Ударом по Судже Украина пытается скрыть зверства в Курской области

    Украинские военные нанесли ракетный удар по школе-интернату с мирными жителями в Судже и попытались обвинить в этом преступлении Россию. Минобороны РФ оперативно опубликовало данные средств ПВО: удар по Судже был совершен из Сумской области. В МИД пообещали поднять этот вопрос в Совбезе ООН, а СКР завел дело по статье «терроризм» против командира 19-й ракетной бригады ВСУ. Как режим Зеленского использует мирных жителей оккупированных территорий в Курской области и зачем Киеву провокация в Судже? Подробности

    Перейти в раздел

    Швецию разоряет этническая преступность

    Еще недавно спокойная Швеция в последнее время переживает стремительный рост преступности, особенно этнической. Улицы шведских городов сотрясаются от взрывов и оглашаются звуками перестрелок. Но теперь выясняется, что дело выходит далеко за рамки только криминальной статистики: криминал и борьба с ним становятся существенной статьей расходов шведского государства. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............