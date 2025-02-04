Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.9 комментариев
ЕС и Молдавия согласовали интеграцию Кишинева в энергорынок Европы
Молдавия и ЕС согласовали двухлетнюю стратегию интеграции в энергорынок с бюджетом 250 млн евро
Еврокомиссия и Молдавия согласовали стратегию энергетической независимости и интеграции в рынок ЕС с целью снижения зависимости от России и поддержкой в 250 млн евро, сообщила Еврокомиссия (ЕК).
Согласно заявлению Еврокомиссии, стратегия направлена на достижение энергетической независимости и устойчивости Молдавии. Основная цель документа – полное отвязывание Молдавии от ненадежных поставок российской энергии, передает ТАСС.
Общая поддержка, предусмотренная в стратегии, составит 250 млн евро. Из них 100 млн будут предоставлены Евросоюзом уже к середине апреля 2025 года.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что ведутся переговоры со Всемирным банком для сокращения сроков строительства линии электропередачи Вулканешты – Кишинев, которая направлена на интеграцию энергетических систем Молдавии и Румынии.