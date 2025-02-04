ЕС и Молдавия согласовали интеграцию Кишинева в энергорынок Европы

Киев заявил об «этнической ненависти» в связи с гибелью украинца в Братиславе

Politico: Украина обвинила Словакию в этнической ненависти после гибели гражданина в Братиславе

Tекст: Вера Басилая

Украина потребовала проведения беспристрастного расследования смерти своего гражданина в Братиславе, пишет Politico.

«Мы требуем беспристрастного расследования и привлечения к ответственности», – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсетях в понедельник вечером.

«Мы не можем исключить этническую ненависть как одну из причин этого преступления», – написал глава МИД Украины.

Словацкие медиа сообщили, что жертва, личность которой не раскрывается, была избита охраной торгового центра и, возможно, полицейским патрулем после того, как его якобы поймали на краже 30 января. Нападение было зафиксировано камерой и сообщено парамедиком.

Смерть украинца привлекла внимание на фоне обострения отношений между странами, вызванного отказом Украины продолжать транзит российского газа через свою территорию в Словакию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проблемы с потерей доходов от транзита газа вызваны действиями Владимира Зеленского.

Смертью гражданина Украины в Братиславе первоначально занимался местный полицейский участок, но вскоре национальная полиция страны решила взять расследование на себя из-за «множественных неясностей в подходе полиции, который станет предметом дальнейшего расследования».

«Мы будем внимательно изучать это дело, чтобы убедиться, что все полицейские, если они находятся под подозрением, выполнили свои обязанности», – заявила временный президент Словацкой национальной полиции Яна Машкарова.

Посольство Украины в Братиславе также заявило, что не исключает возможности этнического мотива преступления, учитывая всплеск антииукраинских настроений в словацком обществе.

Ранее в Словакии задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке госпереворота.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее обвинил Украину в причастности к кибератаке на страну.

Также Фицо заявил, что треть участников антиправительственных митингов в Словакии являются украинцами, выступающими против словацкого правительства.