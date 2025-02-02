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Санду сообщила о переговорах с Всемирным банком по ЛЭП в Молдавии
Правительство Молдавии обсуждает с Всемирным банком сокращение сроков строительства ЛЭП
Президент Майя Санду заявила о ведении переговоров с Всемирным банком по сокращению сроков строительства линии электропередачи Вулканешты – Кишинев, которая призвана интегрировать энергетические системы Молдавии и Румынии.
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что правительство страны ведет переговоры с Всемирным банком о сокращении сроков строительства высоковольтной линии электропередачи на юге республики, передает РИА «Новости». Проект строительства ЛЭП Вулканешты–Кишинев стартовал весной прошлого года и направлен на интеграцию энергетической системы Молдовы с энергосистемой Румынии.
Финансирование проекта осуществляется при поддержке западных организаций, включая Всемирный банк. Завершение работ изначально было запланировано на конец 2025 года. Однако, по словам Санду, обсуждаются возможности ускорения ввода линии в эксплуатацию. «Мы обсуждаем с основным источником финансирования – Всемирным банком – возможные шаги, которые позволят ускорить ввод в эксплуатацию этой линии электропередачи», – подчеркнула Санду.
В условиях энергетического кризиса Молдавия закупает электроэнергию у Румынии, используя транзит через ГРЭС в Приднестровье. Ранее электроэнергия поступала из этой станции в обмен на поставки российского газа в регион. Однако прекращение транзита российского газа через Украину в Европу и отказ Молдовы от оплаты «Газпрому» оставили регион без газа, вызвав зимой серьезные проблемы с отоплением и электроснабжением в Приднестровье.
До этого стало известно, что Приднестровье не собирается препятствовать транзиту электроэнергии из Румынии в Молдавию через Молдавскую ГРЭС, чтобы избежать дестабилизации энергосистемы.