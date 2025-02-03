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Бейонсе получила «Грэмми» за «Альбом года»
Бейонсе получила «Грэмми» за альбом Cowboy Carter на церемонии в Лос-Анджелесе
Американская певица Бейонсе получила «Грэмми» в номинации «Альбом года» за пластинку Cowboy Carter, став лидером по числу номинаций на премию в этом году.
Американская певица Бейонсе стала обладательницей премии «Грэмми» в номинации «Альбом года» за пластинку Cowboy Carter, сообщает ТАСС. Статуэтку вручали сотрудники пожарной службы округа Лос-Анджелес, участвовавшие в тушении лесных пожаров в январе.
В этом году Бейонсе была представлена в 11 номинациях, став лидером по числу выдвижений на премию.
На 67-й церемонии «Грэмми», прошедшей в Лос-Анджелесе, также были представлены такие номинанты на «Альбом года», как Тейлор Свифт с The Tortured Poets Department, Билли Айлиш с Hit Me Hard And Soft, а также Charli XCX с Brat. Ведущим мероприятия пятый год подряд стал южноафриканский комик и телеведущий Тревор Ноа.
Кроме «Альбома года», были вручены награды в других категориях, включая «Песню года», которую выиграл Кендрик Ламар с композицией Not Like Us.
«Грэмми» была учреждена Национальной академией искусства и науки звукозаписи в 1958 году и стала одной из самых престижных наград в музыкальной индустрии. Приз представляет собой маленькую позолоченную статуэтку граммофона.
Напомним, в прошлом году завоевавший три награды на 66-й церемонии вручения премии «Грэмми» исполнитель Киллер Майк сразу после их получения был выведен полицией в наручниках.