Бейонсе получила «Грэмми» за «Альбом года»

Бейонсе получила «Грэмми» за альбом Cowboy Carter на церемонии в Лос-Анджелесе

Tекст: Мария Иванова

Американская певица Бейонсе стала обладательницей премии «Грэмми» в номинации «Альбом года» за пластинку Cowboy Carter, сообщает ТАСС. Статуэтку вручали сотрудники пожарной службы округа Лос-Анджелес, участвовавшие в тушении лесных пожаров в январе.

В этом году Бейонсе была представлена в 11 номинациях, став лидером по числу выдвижений на премию.

На 67-й церемонии «Грэмми», прошедшей в Лос-Анджелесе, также были представлены такие номинанты на «Альбом года», как Тейлор Свифт с The Tortured Poets Department, Билли Айлиш с Hit Me Hard And Soft, а также Charli XCX с Brat. Ведущим мероприятия пятый год подряд стал южноафриканский комик и телеведущий Тревор Ноа.

Кроме «Альбома года», были вручены награды в других категориях, включая «Песню года», которую выиграл Кендрик Ламар с композицией Not Like Us.

«Грэмми» была учреждена Национальной академией искусства и науки звукозаписи в 1958 году и стала одной из самых престижных наград в музыкальной индустрии. Приз представляет собой маленькую позолоченную статуэтку граммофона.

Напомним, в прошлом году завоевавший три награды на 66-й церемонии вручения премии «Грэмми» исполнитель Киллер Майк сразу после их получения был выведен полицией в наручниках.